A lista de clubes interessados em contar com os serviços de Héctor Fort, seja por empréstimo ou por compra definitiva, continua a se ampliar quase diariamente, durante a fase final da janela de transferências.

E, salvo uma surpresa por parte do técnico alemão Hansi Flick, Héctor Fort é um dos candidatos a deixar o time catalão, em busca de minutos em campo.

A título de exemplo, Fort viveu, na temporada passada, uma experiência de empréstimo no Elche, onde conseguiu, após se recuperar de uma grave lesão, apresentar um bom final de temporada.

O jornal Sport noticiou que o Everton não abandonou seu interesse em contratar Héctor Fort, mas o interesse surpreendente veio de um nome conhecido na LaLiga: Álvaro Arbeloa, técnico do Fulham.

Arbeloa segue com um amplo processo de reconstrução do elenco do Fulham, com sua clara aposta nos jovens talentos do Campeonato Espanhol.

Apenas alguns dias atrás, o clube inglês anunciou a contratação de Gonzalo García e César Palacios, dupla do Real Madrid.

E, agora, o ex-técnico do Real Madrid também não quer perder a oportunidade de contratar um dos talentos da academia do Barcelona.

Arbeloa busca contratar um lateral-direito e pediu à diretoria do clube que se informe sobre as condições financeiras do negócio envolvendo Fort, a fim de avaliar a possibilidade de transferência do jogador para a Premier League.

Nesse contexto, Héctor Fort caminha para a saída em uma transferência definitiva, por um valor próximo de 10 milhões de euros.