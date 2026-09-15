Após demissão de Léo Condé, Remo mira contratação de Thiago Carpini

O Remo já trabalha nos bastidores para encontrar um novo comandante após a saída de Léo Condé. O treinador foi demitido depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, na última segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Brasileirão, e a diretoria agora mira Thiago Carpini como principal opção para assumir a equipe na reta final da competição. O clube paraense busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento.

Carpini, de 42 anos, está livre no mercado desde o fim de julho, quando deixou o Fortaleza. No comando do clube cearense em 2026, conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta, foi vice-campeão da Copa do Nordeste e levou a equipe até as oitavas de final da Copa do Brasil. A diretoria do Remo já iniciou contatos para tentar avançar na negociação pelo treinador.

A saída de Léo Condé aconteceu após uma sequência de resultados negativos. Segundo o Remo, a decisão foi tomada em comum acordo durante o retorno da delegação de Salvador para Belém. Ao todo, o técnico comandou o time em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. A equipe está atualmente na penúltima colocação do Brasileirão, com 23 pontos, cinco atrás do Grêmio, primeiro clube fora do Z-4.

Além de Carpini, a diretoria avalia o mercado em busca de alternativas, mas o treinador aparece neste momento como o plano A para substituir Condé. O objetivo é definir rapidamente o novo comandante diante da situação delicada do Remo no campeonato e da proximidade da próxima rodada.

O Remo volta a campo no próximo sábado (19), quando recebe o Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.