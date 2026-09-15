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Fluminense v Juventude - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Após demissão de Léo Condé, Remo mira contratação de Thiago Carpini

Remo
T. Carpini
L. Conde

Treinador de 42 anos está livre no mercado desde julho, quando deixou o Fortaleza, e aparece como plano A da diretoria para a sequência do Brasileirão

O Remo já trabalha nos bastidores para encontrar um novo comandante após a saída de Léo Condé. O treinador foi demitido depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, na última segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Brasileirão, e a diretoria agora mira Thiago Carpini como principal opção para assumir a equipe na reta final da competição. O clube paraense busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento.

Carpini, de 42 anos, está livre no mercado desde o fim de julho, quando deixou o Fortaleza. No comando do clube cearense em 2026, conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta, foi vice-campeão da Copa do Nordeste e levou a equipe até as oitavas de final da Copa do Brasil. A diretoria do Remo já iniciou contatos para tentar avançar na negociação pelo treinador.

A saída de Léo Condé aconteceu após uma sequência de resultados negativos. Segundo o Remo, a decisão foi tomada em comum acordo durante o retorno da delegação de Salvador para Belém. Ao todo, o técnico comandou o time em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. A equipe está atualmente na penúltima colocação do Brasileirão, com 23 pontos, cinco atrás do Grêmio, primeiro clube fora do Z-4.

Além de Carpini, a diretoria avalia o mercado em busca de alternativas, mas o treinador aparece neste momento como o plano A para substituir Condé. O objetivo é definir rapidamente o novo comandante diante da situação delicada do Remo no campeonato e da proximidade da próxima rodada.

O Remo volta a campo no próximo sábado (19), quando recebe o Santos pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

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