Após deixar o Wydad, Ziyech surpreende a todos com um novo destino inesperado

O marroquino Hakim Ziyech, ex-meio-campista do Wydad Casablanca, está próximo de acertar sua transferência para o clube brasileiro Botafogo, depois de ter aceitado viver uma nova experiência no Campeonato Brasileiro com um contrato que se estende até dezembro de 2028.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, Ziyech tomou a decisão de aceitar a proposta do Botafogo, após um período de hesitação quanto à mudança para o Brasil, para iniciar sua trajetória com a equipe que atualmente ocupa a 13ª posição na tabela do campeonato, com 30 pontos em 24 partidas.

Ziyech, de 33 anos, havia rescindido seu contrato com o Wydad Casablanca, depois de não ter conseguido deixar uma grande marca no clube.

A expectativa é de que Ziyech chegue ao Rio de Janeiro no início da próxima semana, para dar sequência aos trâmites de sua transferência e assinar seu contrato com o Botafogo até dezembro de 2028, antes de ser apresentado oficialmente à imprensa e à torcida.

O Botafogo espera que a chegada de Ziyech represente um reforço importante para a equipe, em meio à sua busca por sair da situação difícil no Campeonato Brasileiro, enquanto o jogador marroquino almeja recuperar seu nível e reerguer sua carreira por meio de uma nova experiência fora do continente europeu.