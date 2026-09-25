Ahmed Hossam Mido, ex-astro da seleção do Egito, atacou Hossam Hassan, atual treinador dos Faraós, após suas declarações sobre Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly.

Hossam Hassan vem sofrendo duras críticas após falar sobre Mohamed El Shenawy, que está atualmente ausente da lista dos Faraós.

Hossam Hassan afirmou que já havia convocado Mohamed El Shenawy em períodos anteriores com a seleção, apesar de ele estar "acabado" em seu clube, o Al Ahly.

Mido escreveu, através de sua conta na rede social X: "As declarações de Hossam Hassan carregam uma grande dose de narcisismo e transmitem a sensação de que ele é superior a todos os treinadores de clubes, começando pela sua fala sobre reposicionar Mohamed Salah no meio do campo, passando pela fala sobre devolver El Shenawy ao seu nível, até diminuir o papel da comissão médica do Al Ahly, ao considerar que ela não foi capaz de recuperar Emam Ashour, e que a incorporação dele à seleção foi o motivo da sua salvação".

Mido prosseguiu: "As coisas não pararam por aí, mas se estenderam até diminuir o valor dos jogadores do Campeonato Egípcio, apesar de eles representarem o pilar fundamental e o elemento principal nas vitórias da seleção egípcia ao longo de sua história".

O ídolo do Zamalek enfatizou: "Entramos numa fase perigosa, na qual o treinador da seleção se tornou motivo de grande polêmica e confusão em torno do time, colocando os dirigentes numa situação constrangedora, especialmente antes de uma partida importante para os Faraós".

Ele esclareceu: "Aqui não estamos falando da vida pessoal do treinador ou dos problemas pelos quais ele passa, mas da forma como ele lida com as situações, o que me faz vê-lo como um treinador disperso e sob grande pressão, que explode diante de qualquer pergunta simples dos jornalistas".

Ele destacou: "Do que estamos falando é da perda de qualquer oportunidade real de desenvolver a seleção egípcia sob o comando de Hossam Hassan. Por isso, os dirigentes precisam intervir e tomar uma posição clara, porque o que está acontecendo não pode ser ignorado ou tratado como se fosse algo normal".

Ele apontou: "O dano resultante da personalidade do treinador e da forma de suas declarações se tornou, na minha opinião, muito maior do que o benefício que retorna à seleção egípcia".

E concluiu: "A torcida do Al Ahly está irritada, e a torcida do Zamalek está triste, e no momento em que a torcida finalmente começou a se unir em torno da seleção de novo, encontramos essas declarações contribuindo, pela milésima vez, para afastar as torcidas de sua seleção por causa da falta de equilíbrio nas declarações do treinador".