Bilal El Khannouss, jogador do Stuttgart, da Alemanha, é um dos nomes que podem mudar de rumo na janela de transferências de verão, diante do interesse de clubes da Premier League inglesa em sua contratação.

De acordo com Florian Plettenberg, jornalista da rede "Sky Sport Alemanha", El Khannouss está aberto à ideia de se transferir para um novo clube, enquanto o Stuttgart está ciente da situação, mas prefere manter o jogador em seu elenco.

O renomado jornalista esclareceu, por meio de sua conta na plataforma X, que há duas consultas iniciais de clubes da Premier League inglesa sobre a situação do jogador.

Plettenberg destacou que o Stuttgart não estará disposto a abrir mão de El Khannouss facilmente, pois pedirá até 60 milhões de euros, além de incentivos e bonificações, caso decida aprovar sua saída.

Espera-se que o futuro do jogador marroquino continue sendo acompanhado até o prazo final para o fechamento do mercado de transferências, diante da possibilidade de um dos clubes da Premier League se movimentar para apresentar uma proposta oficial a fim de obter seus serviços.

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