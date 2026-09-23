A comissão disciplinar da liga francesa suspendeu Brunner por quatro jogos. No entanto, o atacante, que marcou seis gols nos primeiros sete jogos da temporada em todas as competições pelo líder do Campeonato Francês, inicialmente terá de ficar fora de apenas duas partidas. Os outros dois jogos foram convertidos em suspensão condicional.





Brunner correu em direção ao setor da torcida adversária após um belo gol contra o Racing Strassburg e fez com as mãos um gesto de degola. Como o árbitro registrou a cena na súmula da partida, a federação pôde abrir investigação contra o ex-jovem talento do Borussia Dortmund.

Enquanto isso, até o conselho nacional de ética da França entrou no debate.

O que Paris Brunner diz sobre a comemoração com gesto de degola?

Brunner explicou assim o seu gesto: "Eles falaram sobre a minha família, a minha mãe e o meu pai. Eu consegui ver aqueles que me insultaram. Depois do gol, havia muita emoção envolvida, principalmente após um gol como esse. Eu não quis ser desrespeitoso. Eu não diria que me arrependo, mas essa não era a mensagem que eu queria passar. Foi mal interpretado. O que eu queria dizer era: que gol, foi isso."

No fim de semana passado, houve novamente cenas lamentáveis em Estrasburgo, quando o ex-técnico do Racing, Liam Rosenior, celebrou de forma frenética diante do setor da torcida de Estrasburgo após a vitória de sua nova equipe, o FC Paris. Em seguida, houve uma grande confusão generalizada. Rosenior também justificou sua ação questionável dizendo que havia sido insultado por alguns torcedores.