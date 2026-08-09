Cerca de cinco meses após sua lesão no quadril, o ponta esquerda de 17 anos entrou em campo no sábado, no segundo tempo da partida da Regionalliga entre o time reserva do Bayern de Munique e o 1. FC Schweinfurt 05, rebaixado da Terceira Divisão. No entanto, Mike não conseguiu mais dar lances decisivos, e o jogo terminou em 1 a 1. Para a equipe do novo técnico Dante, foi o primeiro ponto conquistado nesta temporada após duas derrotas na largada.

Mike havia sofrido uma grave lesão muscular no quadril esquerdo durante um treino em março e, desde então, ficou fora. Desde meados de julho, ele está novamente treinando normalmente com a equipe e, recentemente, também participou do período de treinamentos dos profissionais em Tegernsee. Mike, porém, não viajou para a excursão pela Ásia. Em vez disso, treinou com o time reserva de Dante para avançar em seu retorno sem desgaste desnecessário.

FC Bayern: Maycon Cardozo ganhou destaque

Mike é considerado um dos maiores talentos do Bayern de Munique. No verão passado, ele foi promovido aos profissionais junto com Lennart Karl, mas, ao contrário de Karl, cerca de meio ano mais velho, precisou de um pouco mais de tempo. Mike estreou em uma partida da Bundesliga contra o Werder Bremen em setembro passado, depois vieram mais quatro jogos - e então, em março, o revés.

Após seu retorno, é possível que Mike ainda seja emprestado neste verão. Recentemente, a Sky informou que há muitos interessados da Alemanha e do exterior.

Na ausência dele, o também ponta de 17 anos Maycon Cardozo ganhou espaço no lado esquerdo. O técnico Vincent Kompany estaria tão entusiasmado com a evolução do brasileiro durante a pré-temporada que, ao contrário do que se pensava inicialmente, ele não deverá mais ser emprestado. Em vez disso, Cardozo pode receber novas oportunidades entre os profissionais.