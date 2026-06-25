Após brilhar contra o Haiti... Hakimi segue os passos do trio da Argélia

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, continuou a consolidar sua posição como uma das maiores estrelas dos Leões do Atlas ao longo da história, após alcançar uma conquista excepcional na partida contra o Haiti na terceira e última rodada da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina conquistou uma vitória valiosa sobre o Haiti por 4 a 2 na partida disputada na manhã desta quinta-feira, garantindo a classificação em segundo lugar no grupo e aguardando agora o confronto contra o líder do Grupo 6.

O capitão dos Leões do Atlas conseguiu marcar um gol e dar uma assistência no primeiro tempo, tornando-se apenas o segundo jogador marroquino a conseguir marcar e dar uma assistência em uma única partida da Copa do Mundo, depois de Abdeljalil Haddad “Kamacho”, que fez o mesmo contra a Escócia na Copa do Mundo de 1998, segundo estatísticas do site francês “Stats Foot”.

O brilho de Hakimi não parou por aí, já que ele também entrou para uma lista seleta no continente africano, ao se tornar o quarto jogador africano na história da Copa do Mundo a marcar um gol e dar um passe decisivo no primeiro tempo da mesma partida, de acordo com a conta “Mister Ship”.

A lista já incluía o argelino Taj Ben Sahoula, contra o Chile na edição de 1982, e a dupla argelina Islam Slimani e Abdelmoumen Djabou, contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2014, antes de Hakimi se juntar a eles com sua façanha contra o Haiti.

Esse número tem um valor adicional para o astro marroquino, já que ele é o primeiro jogador do Marrocos a alcançar essa marca na história das participações da seleção na Copa do Mundo.

Com sua participação contra o Haiti, Hakimi se tornou o jogador com mais partidas pela seleção marroquina em grandes competições, somando 31 partidas entre a Copa do Mundo e a Copa Africana das Nações.

Com isso, o capitão da seleção marroquina superou o recorde anterior, que dividia com Youssef En-Nesyri, autor de 30 partidas nas duas competições.