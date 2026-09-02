Após as surpresas da janela de transferências, Carragher: apenas um time pode desafiar o Arsenal

O ex-astro do Liverpool, Jamie Carragher, acredita que apenas um time é capaz de impedir o Arsenal de conquistar o título da Premier League pela segunda vez consecutiva.

Carragher, conhecido por suas opiniões polêmicas, apresentou sua própria análise a partir das mudanças repentinas ocorridas nas últimas horas da janela de transferências de verão, que fechou suas portas na noite de terça-feira.

Carragher afirmou que o impacto da contratação do argentino Enzo Fernández colocará o Manchester City à frente do Chelsea na disputa pelo título, considerando que os Citizens se tornaram agora o rival mais próximo do Arsenal.

O Manchester City concluiu a contratação de Enzo Fernández, vindo do Chelsea por 125 milhões de libras esterlinas, em um negócio recorde.

Carragher disse em sua análise na rede Sky Sports: "Acho que a contratação de fato coloca o Manchester City à frente do Chelsea. Eu e muitos outros pensávamos que o Chelsea faria uma temporada muito boa, e ainda acredito que grande parte disso se deve ao fato de não estar disputando as competições europeias, de ter um novo treinador, além do ataque que possui".

E completou: "Mas eles estão perdendo Enzo Fernández, que era, para mim, um dos grandes jogadores do Chelsea".

O ex-astro do Liverpool acrescentou: "O Manchester City parece muito mais forte agora. Acho que será o maior rival do Arsenal no momento. É um elenco muito bom, não há dúvida quanto a isso. Ocorreram muitas mudanças no time".

A perda de Rodri e o reforço do meio-campo

Carragher abordou o impacto da saída ou ausência de Rodri, dizendo: "Acho que perder Rodri foi algo grande, e eu achava que seria muito difícil compensar isso. Mas se você tivesse dito no fim da temporada passada que eles contratariam Elliott Anderson e Enzo Fernández, você diria que se trata de um meio-campo de altíssimo nível. Eles pagaram uma quantia enorme por isso, e por isso deve ser assim".

Carragher encerrou suas declarações dizendo: "Acho que isso lhes dá a melhor chance, comparado a qualquer outro time da Premier League, de serem o principal rival, e talvez o único time realmente capaz de tirar esse título do Arsenal".

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