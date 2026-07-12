A Copa do Mundo de 2026 viu o surgimento de várias estrelas que roubaram a cena com um desempenho excepcional e surpreendente, depois de superarem todas as expectativas e se imporem como os nomes de destaque do torneio, enquanto alguns astros de primeira linha não conseguiram atingir o nível esperado nas seleções dos grandes países.

Entre esses nomes está o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, que conseguiu contribuir com 5 gols em 5 partidas (marcou 4 e deu 1 assistência), tornando-se alvo de interesse de vários grandes clubes.

Segundo o jornalista Mohamed Al-Bakiri, o Al-Qadisiyah fixou 70 milhões de euros como valor de transferência para a saída de Kenionis neste verão, especialmente porque o jogador está atraindo grande interesse de clubes europeus.

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Nos últimos dias, surgiram notícias indicando que o Chelsea e o Aston Villa, da Inglaterra, desejam contratar o jogador durante a atual janela de transferências.

Kenyonis foi coroado artilheiro da última edição da Liga Roshen, com 33 gols, superando várias estrelas, como Ivan Tony, atacante do Al-Ahly, e Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr.