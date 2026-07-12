Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Após as propostas inglesas... É definido o preço-surpresa da Copa do Mundo de 2026

J. Quinones
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
Copa do Mundo
México
Arábia Saudita

O astro do México acirra a disputa

A Copa do Mundo de 2026 viu o surgimento de várias estrelas que roubaram a cena com um desempenho excepcional e surpreendente, depois de superarem todas as expectativas e se imporem como os nomes de destaque do torneio, enquanto alguns astros de primeira linha não conseguiram atingir o nível esperado nas seleções dos grandes países.

Entre esses nomes está o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, que conseguiu contribuir com 5 gols em 5 partidas (marcou 4 e deu 1 assistência), tornando-se alvo de interesse de vários grandes clubes.

Segundo o jornalista Mohamed Al-Bakiri, o Al-Qadisiyah fixou 70 milhões de euros como valor de transferência para a saída de Kenionis neste verão, especialmente porque o jogador está atraindo grande interesse de clubes europeus.

Leia também... Apesar das tentativas da Arábia Saudita... Estrela do Barcelona mantém o sonho europeu

Nos últimos dias, surgiram notícias indicando que o Chelsea e o Aston Villa, da Inglaterra, desejam contratar o jogador durante a atual janela de transferências.

Kenyonis foi coroado artilheiro da última edição da Liga Roshen, com 33 gols, superando várias estrelas, como Ivan Tony, atacante do Al-Ahly, e Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google