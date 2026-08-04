Após as agressões de Paredes: Ferran Torres decepciona Gavi no caso da final da Copa do Mundo

O espanhol Ferran Torres, campeão da final da Copa do Mundo, disse perdoar os jogadores da seleção argentina, apesar de três deles estarem sendo investigados pela Fifa sob acusação de agressão após a partida final.

A Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história ao vencer a Argentina por 1 a 0, com gol marcado por Torres, mas logo após o apito final, eclodiu uma confusão entre os jogadores, durante a qual o argentino Leandro Paredes apareceu segurando Eric García pelo pescoço e derrubando Gavi ao chão.

Paredes se recusa a pedir desculpas pelo ocorrido, e atualmente é alvo de investigação da comissão disciplinar da Fifa, ao lado de seu companheiro Nahuel Molina e do auxiliar técnico Roberto Ayala. Tiago Almada e o espanhol Gavi também estão sob monitoramento, mas em menor grau.

A Fifa afirmou em comunicado: "De acordo com o regulamento disciplinar, foi concedida aos acusados a oportunidade de apresentar sua versão, e a comissão disciplinar emitirá sua decisão no momento oportuno".

Os incidentes atribuídos a Paredes, Molina e Ayala são considerados os mais graves e podem resultar em suspensões longas. A Fifa também investiga a Associação Argentina de Futebol por supostas infrações ao regulamento em diversas partidas do torneio.

A confusão interrompeu temporariamente as comemorações da Espanha, apesar das tentativas do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, de acalmar os ânimos. Torres declarou à rede NBC: "Esse tipo de situação é inaceitável, mas pode acontecer ao perder uma final de Copa do Mundo, pois a emoção é enorme, e a Argentina sempre tem muita emoção. Nós os perdoamos e esperamos que isso não se repita".

Torres acrescentou: "O momento em que meus companheiros correram em minha direção foi mais emocionante do que o momento do gol". Os jogadores comemoraram no gramado antes de o presidente Donald Trump entregar a taça ao capitão Rodri, e Trump se recusou a deixar o palco, o que levou a seleção espanhola a apagá-lo das fotos durante o levantamento da taça.

A conquista de Torres vem depois de ele ter sido alvo de críticas após o empate sem gols contra Cabo Verde na estreia do torneio, encerrando a competição como campeão. O jogador havia se transferido anteriormente para o Manchester City e vencido a Premier League, antes de retornar à Espanha, e desde então passou por sessões com um psicólogo esportivo, tendo feito uma temporada de destaque com o Barcelona antes da Copa do Mundo.

Torres comentou: "Precisamos cuidar da nossa saúde mental, porque é o mais importante. Sabemos a dimensão da pressão que nos cerca, e devemos falar sobre isso, porque não é algo bom".