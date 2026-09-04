Um ex-jogador de futebol do Liverpool escapou de uma pena de prisão após a sentença proferida contra ele, na sequência de sua condenação por agredir a ex-parceira durante uma briga na qual arrancou uma mecha do cabelo dela.

Segundo a emissora britânica BBC, o jogador Jordon Ibe, de 30 anos, compareceu ao Tribunal de Primeira Instância de Croydon na sexta-feira para receber a sentença, após ser condenado por agredir uma pessoa e causar-lhe lesões corporais reais, sendo que o tribunal lhe impôs uma multa em dinheiro e uma pena de prestação de serviços comunitários.

A Polícia Metropolitana confirmou a prisão do ex-jogador das seleções de base da Inglaterra no aeroporto de Luton durante o mês de janeiro passado, em razão de um incidente ocorrido no mês de dezembro, além do indiciamento no mês de fevereiro, antes de ele mudar seu depoimento no mês de julho e se declarar culpado.

A BBC explicou que, no mês de julho, o tribunal ouviu detalhes sobre a eclosão de uma briga entre Ibe e sua ex-parceira Amy Mason na região de Lambeth, no sul de Londres, quando ela exigiu a devolução de um dinheiro que disse que ele lhe devia.

O tribunal ouviu que, quando Mason chamou o jogador de viciado em drogas, ele agarrou o cabelo dela e arrancou uma mecha, o que causou uma falha de cabelo na cabeça dela.

A rede BBC informou que Ibe, que fez sua própria defesa, disse ao tribunal na sexta-feira que cometeu um erro grave, acrescentando que sente sincero arrependimento.

O tribunal o condenou a uma ordem de serviço comunitário por um período de 12 meses, à realização de 80 horas de trabalho não remunerado e a 27 dias de atividades de reabilitação, além de multá-lo no valor de 764 libras esterlinas.

O ponta inglês atravessa este período sem qualquer clube desde que deixou o clube búlgaro Lokomotiv Sofia no mês de junho.

O jogador foi formado nas academias do Charlton Athletic e depois do Wycombe Wanderers, antes de sua transferência para o Liverpool em 2012, onde disputou 58 partidas com a equipe principal do clube, além de passar por períodos de empréstimo no Birmingham City e no Derby County, antes de se juntar ao Bournemouth em 2016, onde permaneceu até 2020, marcando presença em 119 partidas da Premier League durante suas passagens pela costa sul e por Merseyside.

Ibe caiu para as ligas amadoras em 2023, quando se juntou ao Ebbsfleet United, e passou por uma série de curtos períodos em ligas de divisões inferiores antes de sua transferência para a Bulgária em 2025.



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