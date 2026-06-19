Após apenas 28 partidas... A Copa do Mundo de 2026 já supera as edições de 2018 e 2022

Os cartões vermelhos se impuseram como um dos principais fenômenos da Copa do Mundo de 2026, depois que o torneio registrou vários casos de expulsão direta nos primeiros dias, a uma taxa que superou o total registrado nas edições de 2018 e 2022 juntas.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, os árbitros precisaram de apenas 28 partidas para aplicar um número de cartões vermelhos (6 cartões) superior ao total registrado nas duas edições anteriores da Copa do Mundo, o que reflete um rigor arbitral notável no tratamento de infrações graves.

A Copa do Mundo de 2006 detém o recorde de maior número de cartões vermelhos, com 28 expulsões, das quais 9 foram cartões vermelhos diretos.

O balanço das últimas edições foi o seguinte:

2026: 6 cartões vermelhos diretos.

2022: 4 cartões vermelhos, incluindo um direto.

2018: 4 cartões vermelhos, incluindo 2 diretos.

2014: 10 cartões vermelhos, dos quais 7 diretos.

2010: 17 cartões vermelhos, incluindo 9 diretos.

2006: 28 cartões vermelhos, incluindo 9 diretos.

Leia também:

Depois da goleada de 6 a 0 contra o Catar... Quais foram as piores derrotas árabes na história da Copa do Mundo?

6 cartões vermelhos

A partida entre Catar e Canadá teve duas expulsões contra a seleção catariana, sendo a mais notável a de Asim Madibo após uma entrada violenta no canadense Ismail Kone, que sofreu uma fratura na perna e saiu de campo em uma maca.

Além disso, Hammam Ahmed recebeu um cartão vermelho após uma entrada forte em Tajun Buchanan perto da área, em um momento em que o Canadá já vencia por 2 a 0, antes de aproveitar a vantagem numérica para ampliar o placar.

No confronto entre Suíça e Bósnia e Herzegovina, o zagueiro Tarik Mohamedović foi expulso após impedir que Breel Embolo ficasse cara a cara com o goleiro na entrada da área.

Embora a Suíça não tenha aproveitado a falta resultante da infração, a desvantagem numérica contribuiu para o colapso da seleção bósnia posteriormente, e a partida terminou com a vitória suíça por 4 a 1.

Além disso, a partida de abertura entre México e África do Sul teve três cartões vermelhos, dois deles para a seleção “Bavana Bavana”.

Sifilo Setuli recebeu cartão vermelho após derrubar Brian Gutiérrez quando este se dirigia sozinho para o gol, enquanto seu companheiro Thimba Zwane foi expulso por uma cotovelada contra o mesmo jogador.

A Comissão Disciplinar não se limitou a suspender Zwani por uma partida, mas decidiu estender a punição para três partidas após classificar a infração como caso de comportamento violento, de acordo com o artigo 14 do regulamento do torneio.

Já o mexicano César Montes foi expulso nos acréscimos após derrubar Juliso Mudao durante um contra-ataque promissor, mas isso não afetou a vitória de sua seleção por 2 a 0.