Xavi Simons, estrela do Tottenham, quebrou o silêncio sobre a sua saída do Barcelona em 2019 e a transferência para o Paris Saint-Germain.

Simons formou-se na academia de La Masia e foi um dos talentos mais destacados do sector de formação do clube catalão, mas, após uma década inteira com a camisola do Barcelona, optou por mudar-se para Paris.

Sete anos depois, e antes do arranque da sua segunda temporada com o Tottenham, Xavi Simons decidiu contar a sua versão do que aconteceu, afirmando que a sua saída se deveu ao facto de o Barcelona ter preferido depositar a sua confiança noutros jogadores.

O jornal "Sport" publicou as declarações de Simons ao podcast The Sports Agents, onde afirmou: "Ficou claro desde o início que eles não acreditavam em mim. Na altura, decidi não falar porque estava concentrado apenas naquilo que apresentava dentro de campo".

E prosseguiu: "Disseram-me que tinham outro grupo de jogadores em quem confiavam e que queriam oferecer-me um contrato, mas que eu não era dos jogadores que faziam realmente parte do projecto".

Acrescentou: "Para mim, a decisão estava clara. Naquela altura, as pessoas não sabiam o que realmente tinha acontecido nos bastidores; tinham apenas opiniões baseadas naquilo que ouviam, porque circularam histórias que alegavam que eu tinha saído por dinheiro".

E continuou: "Se isso me magoou? Claro. Passei ali toda a minha vida, vivi situações diversas e experienciei tudo dentro deste clube, toda a minha infância foi ali".

Sublinhou: "Eu amo o Barcelona e, por isso, a propagação daquela versão magoou-me, tal como magoou também a minha família, porque não era verdade".

Simons esclareceu que a verdade era mais simples do que muitos imaginaram, afirmando: "A verdade era simples: naquela altura eles preferiam outros jogadores. E, para mim, isso foi uma coisa boa, porque o Paris já possuía um projecto enorme".

E explicou: "Eu treinava em Paris com 16 anos ao lado dos melhores jogadores do mundo. Não era algo que exigisse muito pensamento, a decisão foi fácil. O Barcelona não confiava em mim e, por isso, a minha escolha estava clara".

Sobre a sua experiência no Paris, comentou: "O Neymar foi o mais próximo de mim e disse-me: se precisares de alguma coisa, liga-me, manda-me uma mensagem ou vem a minha casa e resolvemos o assunto. Ficarei eternamente grato a ele. Para além de ser o meu ídolo, hoje posso considerá-lo um amigo".

Na mesma entrevista alargada, Xavi Simons falou também dos primeiros meses da sua recuperação após a grave lesão de rutura do ligamento cruzado, sofrida no final do mês de abril, e que provocou a sua ausência do Mundial de 2026.

Disse: "Os dois primeiros dias foram extremamente duros. A primeira coisa em que pensei foi no Mundial e pedi aos árbitros que me deixassem tentar levantar-me uma última vez. Senti o meu joelho sair do sítio e depois voltar, e foi aí que percebi que algo grave tinha acontecido".

Acrescentou: "E quando me confirmaram que se tratava do pior cenário possível, senti como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre a minha cabeça".

E concluiu: "Disse a mim próprio que não devia colocar demasiada pressão sobre os meus ombros. Estou a melhorar dia após dia, e isso é algo que me deixa muito feliz".