Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-PR-WOLVES-TOTTENHAMAFP

Traduzido por

Após anos de dor: Xavi Simons revela o segredo da saída do Barcelona

La Liga
Premier League
Barcelona
Tottenham
X. Simons
Espanha
England

Xavi Simons, estrela do Tottenham, quebrou o silêncio sobre a sua saída do Barcelona em 2019 e a transferência para o Paris Saint-Germain.

Simons formou-se na academia de La Masia e foi um dos talentos mais destacados do sector de formação do clube catalão, mas, após uma década inteira com a camisola do Barcelona, optou por mudar-se para Paris.

Sete anos depois, e antes do arranque da sua segunda temporada com o Tottenham, Xavi Simons decidiu contar a sua versão do que aconteceu, afirmando que a sua saída se deveu ao facto de o Barcelona ter preferido depositar a sua confiança noutros jogadores.

O jornal "Sport" publicou as declarações de Simons ao podcast The Sports Agents, onde afirmou: "Ficou claro desde o início que eles não acreditavam em mim. Na altura, decidi não falar porque estava concentrado apenas naquilo que apresentava dentro de campo".

E prosseguiu: "Disseram-me que tinham outro grupo de jogadores em quem confiavam e que queriam oferecer-me um contrato, mas que eu não era dos jogadores que faziam realmente parte do projecto".

Amistosos de clubes
Auckland FC crest
Auckland FC
AUC
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Amistosos de clubes
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Acrescentou: "Para mim, a decisão estava clara. Naquela altura, as pessoas não sabiam o que realmente tinha acontecido nos bastidores; tinham apenas opiniões baseadas naquilo que ouviam, porque circularam histórias que alegavam que eu tinha saído por dinheiro".

E continuou: "Se isso me magoou? Claro. Passei ali toda a minha vida, vivi situações diversas e experienciei tudo dentro deste clube, toda a minha infância foi ali".

Sublinhou: "Eu amo o Barcelona e, por isso, a propagação daquela versão magoou-me, tal como magoou também a minha família, porque não era verdade".

Simons esclareceu que a verdade era mais simples do que muitos imaginaram, afirmando: "A verdade era simples: naquela altura eles preferiam outros jogadores. E, para mim, isso foi uma coisa boa, porque o Paris já possuía um projecto enorme".

E explicou: "Eu treinava em Paris com 16 anos ao lado dos melhores jogadores do mundo. Não era algo que exigisse muito pensamento, a decisão foi fácil. O Barcelona não confiava em mim e, por isso, a minha escolha estava clara".

Sobre a sua experiência no Paris, comentou: "O Neymar foi o mais próximo de mim e disse-me: se precisares de alguma coisa, liga-me, manda-me uma mensagem ou vem a minha casa e resolvemos o assunto. Ficarei eternamente grato a ele. Para além de ser o meu ídolo, hoje posso considerá-lo um amigo".

Na mesma entrevista alargada, Xavi Simons falou também dos primeiros meses da sua recuperação após a grave lesão de rutura do ligamento cruzado, sofrida no final do mês de abril, e que provocou a sua ausência do Mundial de 2026.

Disse: "Os dois primeiros dias foram extremamente duros. A primeira coisa em que pensei foi no Mundial e pedi aos árbitros que me deixassem tentar levantar-me uma última vez. Senti o meu joelho sair do sítio e depois voltar, e foi aí que percebi que algo grave tinha acontecido".

Acrescentou: "E quando me confirmaram que se tratava do pior cenário possível, senti como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre a minha cabeça".

E concluiu: "Disse a mim próprio que não devia colocar demasiada pressão sobre os meus ombros. Estou a melhorar dia após dia, e isso é algo que me deixa muito feliz".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google