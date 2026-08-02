Os dias do suíço Vladimir Petkovic à frente da comissão técnica da seleção da Argélia estão contados, depois que relatos da imprensa revelaram a proximidade do fim de sua trajetória com a Argélia, em um movimento que deve ser anunciado oficialmente no próximo período, preparando o início de uma nova fase sob o comando de outro treinador.

O jornalista argelino da rede catari "beIN Sports", Mohamed Louadahi, revelou, por meio de uma publicação em sua conta oficial no "Facebook", que Vladimir Petkovic informou aos membros de sua comissão técnica que sua missão com a seleção da Argélia chegou ao fim.

Louadahi esclareceu que a separação entre o treinador e a Federação Argelina de Futebol será de comum acordo, à espera do anúncio oficial do encerramento da relação entre as duas partes.

A mesma fonte afirmou que as notícias divulgadas nos últimos dias sobre a existência de fortes desentendimentos ou tentativas de "torcer o braço" entre Petkovic e a Federação Argelina não eram precisas.

Ele apontou que as duas partes chegaram a um acordo amigável para encerrar o contrato, longe de quaisquer crises ou grandes reivindicações financeiras, garantindo uma saída tranquila que preserva a relação entre os dois lados.

Em relação ao próximo treinador, Louadahi esclareceu que a escola espanhola parece ser a que reúne as maiores chances de assumir o comando da seleção da Argélia no próximo período, como sucessor de Petkovic.

Por sua vez, o comentarista argelino Hafid Derradji escreveu: "Petkovic informou a seus auxiliares que sua jornada com a seleção da Argélia chegou ao fim e que não continuará no comando da Argélia, após chegar a um acordo de comum acordo com o presidente da Federação Argelina de Futebol".

O anúncio oficial da Federação Argelina de Futebol continua sendo o fator decisivo para confirmar esses desdobramentos, tanto no que diz respeito à saída do treinador suíço quanto à identidade do novo diretor técnico que comandará a Argélia nos próximos compromissos.