O marroquino Abde Ezzalzouli, estrela do Real Madrid e da seleção de Marrocos, respondeu às ofensas e acusações das quais foi alvo recentemente.

Ezzalzouli foi alvo de uma onda de ameaças pelas redes sociais, após vestir uma camisa com o slogan "Somos todos Caballas" (termo usado para designar os moradores de Ceuta), com o objetivo de apoiar os cidadãos da cidade.

Ezzalzouli vestiu a camisa com o slogan "Somos todos Caballas", uma iniciativa de solidariedade e apoio aos cidadãos de Ceuta lançada recentemente por diferentes grupos e à qual aderiram vários times de futebol.

O ponta nascido em Béni Mellal, no Marrocos, e que cresceu em Elche, na província de Alicante, vestiu a camisa ao lado dos demais jogadores do Real Betis e do Villarreal, durante os minutos que antecederam a vitória do time andaluz por 2 a 1.

Ezzalzouli escreveu, em comunicado em sua conta na rede "Instagram": "Primeiramente, gostaria de esclarecer uma coisa, que é que em nenhum momento a camisa que faz referência à cidade de Ceuta foi usada com objetivo político ou com a intenção de desprezar um povo, o povo marroquino".

E acrescentou: "Esta camisa tinha caráter social, no âmbito do apoio aos moradores e habitantes de uma região que viviam uma situação difícil, independentemente de sua nacionalidade".

E concluiu: "Mas, ao mesmo tempo, isto não é um pedido de desculpas a ninguém, e todo aquele que quiser aproveitar-se disso para colocar em dúvida o meu amor pelo meu país é livre para fazê-lo. Quanto a mim, continuarei a viver cada dia de cabeça erguida, e continuarei a representar minhas raízes com orgulho e sacrifício".



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