Após Aït Nouri, outro jogador deixa a concentração da Argélia

A seleção da Argélia sofreu um novo golpe, com mais um jogador prestes a deixar a concentração dos "Verdes", após a lesão que sofreu durante a vitória sobre a Zâmbia (3 a 1), na última sexta-feira, na estreia das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A Federação Argelina de Futebol anunciou neste sábado que os exames médicos aos quais Amine Gouiri, atacante do Marselha, foi submetido confirmaram que ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

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Com base nos resultados dos exames, o atacante da seleção argelina passará por um período de descanso e será liberado da concentração na manhã deste domingo para retornar ao seu clube, sem que tenha sido revelado o tempo de sua ausência dos gramados.

Gouiri havia saído lesionado aos 20 minutos do confronto contra a Zâmbia, dando lugar ao seu companheiro Amine Chiakha.

Vale lembrar que o astro do Marselha é o segundo jogador a deixar a concentração da seleção argelina hoje, após a decisão do técnico Ibrahim Hamdani de liberar o lateral-esquerdo do Manchester City, Rayan Aït-Nouri, por causa de uma discussão com a comissão técnica durante a partida contra a Zâmbia.

Jaouen Hadjam abriu o placar para a Argélia aos dois minutos, antes de os visitantes empatarem por meio de Fashion Sakala, aos 57 minutos, mas Ibrahim Maza e Anis Hadj Moussa marcaram outros dois gols para os Verdes, aos 67 e 74 minutos.

A seleção argelina disputa as eliminatórias no Grupo 9, que conta também com Zâmbia, Burundi e Níger, e vai enfrentar o Burundi como visitante na próxima terça-feira, na segunda rodada.



