Após acusações de corrupção: novo golpe administrativo abala o Al-Ahli Saudita

O clima dentro do Al-Ahli saudita não se acalmou desde a saída do português Rui Pedro do cargo de diretor esportivo, e um novo golpe administrativo veio rapidamente depois que Osama Hawsawi, que havia assumido a função em seu lugar, decidiu deixar o posto após um curto período, em um desdobramento que reacende as interrogações sobre a estabilidade administrativa dentro do clube.

O Al-Ahli havia encerrado sua relação com Pedro antes de a diretoria do clube encarregar Osama Hawsawi de assumir suas funções durante o próximo período, após a decisão de afastar o diretor esportivo português em razão dos resultados da equipe e do estado de descontentamento da torcida.

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A saída de Pedro coincidiu com relatos e agitação na imprensa em torno de acusações que atingiram seu trabalho administrativo e alguns dossiês contratuais, antes de o ex-diretor esportivo negar essas acusações, afirmando em declarações posteriores que trabalhou com total dedicação e respeito, e que sua relação com o Al-Ahli terminou de comum acordo.

Hawsawi apresenta sua demissão

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiya", Osama Hawsawi apresentou sua demissão do cargo de diretor esportivo interino do Al-Ahli, após um curto período à frente da função, em um passo surpreendente que trouxe o tema da direção esportiva de volta à cena.

Os relatos indicam que a demissão de Hawsawi ocorreu em meio a divergências de pontos de vista com a diretoria do clube sobre uma série de decisões relacionadas à equipe principal, enquanto o "Okaz" informou que o desentendimento também esteve ligado ao fato de ele não ter recebido todos os poderes vinculados às suas funções.

A saída de Hawsawi coloca a diretoria do Al-Ahli diante de um novo desafio, depois que se viu obrigada a reorganizar seu sistema esportivo em um curto período e a buscar uma fórmula que garanta a estabilidade do trabalho administrativo e técnico durante a próxima etapa, especialmente com a continuidade das competições e a necessidade de a equipe tomar decisões claras nos dossiês relacionados ao time principal.