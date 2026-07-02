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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após a virada da Bélgica... Estrela do Marrocos zomba do técnico do Senegal

Bélgica x Senegal
Bélgica
Senegal
Copa do Mundo
M. Chibi
P. Thiaw
Bélgica
Senegal
EUA
Marrocos

A partida foi marcada por uma vitória emocionante dos Diabos Vermelhos

O astro marroquino ironizou Babi Thiaw, técnico do Senegal, após a eliminação da seleção africana nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, às mãos da Bélgica, na quarta-feira passada.

A seleção da Bélgica garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma vitória dramática sobre o Senegal (3 a 2), na noite de quarta-feira, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, nas oitavas de final do torneio.

A partida foi para a prorrogação, que testemunhou uma vitória decisiva dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti marcado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.

O jornal “As” publicou uma história da conta do Instagram de Mohamed El-Shebi, jogador do Pyramids, que incluía uma foto de Pape Thiaw, técnico do Senegal, com o comentário: “Vá chorar agora”, acompanhado de um emoji de rosto sorridente com lágrimas de tanto rir.

Mohamed El-Shebi figurava na lista preliminar da seleção marroquina para a preparação para a Copa do Mundo de 2026. O jogador participou do estágio de preparação, que teve início no Complexo Mohammed VI, em Salé, antes de ser posteriormente excluído da lista final.

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Vale lembrar que a atitude de Mohamed Al-Sheibi se espalhou na velocidade da luz, e entre os sites que divulgaram a notícia estava o francês “Foot Mercato”, que confirmou que o ocorrido estava relacionado à final da última Copa Africana das Nações, que reuniu as duas seleções.

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