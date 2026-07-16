Após a semifinal da Copa do Mundo... a Argentina acusa a Grã-Bretanha de invasão militar

A Argentina acusou um navio de guerra britânico de realizar uma “viagem ilegal” dentro de suas águas, poucas horas após a vitória de sua seleção sobre a Inglaterra (2 a 1), ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Pablo Kerno, ministro das Relações Exteriores da Argentina, acusou a Marinha Real Britânica de realizar uma “invasão militar” em águas argentinas, segundo informou o jornal britânico “The Guardian”.

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Kirno afirmou que o navio de guerra britânico HMS Medway entrou em águas argentinas no início de julho, sem notificação oficial ao governo, acrescentando que foi entregue uma “nota de protesto oficial” à Embaixada Britânica, para expressar “as mais veementes objeções” a tal conduta.

A resposta britânica

Por sua vez, o Gabinete do Primeiro-Ministro britânico (Downing Street) respondeu às acusações, afirmando que o governo britânico havia notificado a Argentina com antecedência sobre a viagem planejada, que era uma “visita logística de rotina ao Chile”.

O porta-voz do primeiro-ministro afirmou: “Os fatos são os seguintes: notificamos previamente o governo argentino de que o HMS Medway realizaria uma visita logística de rotina ao Chile, entre 5 e 8 de julho, para apoiar as operações de pesquisa científica britânicas na Antártida, que fornecerão estoques e suprimentos essenciais para a continuidade da pesquisa científica na Antártida”.

E continuou: “A Marinha Real sempre atua em total conformidade com o direito internacional. A travessia das Ilhas Malvinas até o Chile foi feita pela rota mais curta possível, levando em consideração a segurança operacional e os fatores climáticos, para garantir a entrega no prazo”.

O HMS Medway é um navio de patrulha da classe River Batch 2 e está normalmente baseado nas Ilhas Malvinas.

A acusação argentina surgiu após a polêmica provocada pelos jogadores de sua seleção, quando ergueram uma faixa com os dizeres “Las Malvinas son argentinas” (As Ilhas Malvinas são argentinas) após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra.

As tensões políticas entre a Argentina e a Grã-Bretanha em relação às Ilhas Malvinas continuam, tendo sido a causa de uma guerra armada em 1982 — que terminou com a vitória britânica — após a invasão das ilhas pela Argentina.

Buenos Aires reivindica constantemente a soberania sobre as Ilhas Malvinas, que ficam a cerca de 8.000 milhas da Grã-Bretanha, enquanto se situam a apenas 300 milhas do continente argentino.

Antes da partida, a vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, descreveu a Inglaterra como “invasores” e “piratas usurpadores”; além disso, após a partida, ela publicou uma mensagem comemorando a vitória, acompanhada de um vídeo de soldados argentinos.