Após a saída do Wydad, Ziyech surpreende a todos com um novo destino inesperado

O marroquino Hakim Ziyech, ex-meio-campista do Wydad Casablanca, está próximo de se transferir para o clube brasileiro Botafogo, depois de ter aceitado viver uma nova experiência no Campeonato Brasileiro com um contrato válido até dezembro de 2028.

De acordo com o jornal francês "L'Équipe", Ziyech definiu sua decisão de aceitar a proposta do Botafogo, após um período de hesitação quanto à transferência para o Brasil, para iniciar sua trajetória com a equipe que atualmente ocupa a 13ª posição na tabela do campeonato, com 30 pontos em 24 partidas.

Ziyech, de 33 anos, havia rescindido seu contrato com o Wydad Casablanca, depois de não ter conseguido deixar uma marca expressiva no clube.

A expectativa é de que Ziyech chegue ao Rio de Janeiro no início da próxima semana, como preparação para concluir os procedimentos de sua transferência e assinar seu contrato com o Botafogo até dezembro de 2028, antes de sua apresentação oficial diante da imprensa e da torcida.

O Botafogo espera que a chegada de Ziyech represente um reforço importante para a equipe, em meio à sua busca por sair da situação difícil no Campeonato Brasileiro, enquanto o jogador marroquino almeja recuperar seu nível e reviver sua carreira a partir de uma nova experiência fora do continente europeu.