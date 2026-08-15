O egípcio Hamza Abdel Karim, atacante do Barcelona, recebeu vários indicativos que aumentam suas chances de aparecer com a equipe catalã ao longo da nova temporada.

Isso veio após a saída de Robert Lewandowski para a liga americana e a transferência de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain, além da não renovação do empréstimo de Marcus Rashford ou sua conversão em compra definitiva.

O grande impulso para Hamza Abdel Karim no Barcelona está na complicação da transferência de Julián Álvarez para o Barça, especialmente porque o Atlético de Madrid se recusa a negociar com o clube catalão sobre o negócio.

Apesar da insistência de Álvarez em se transferir para o Spotify Camp Nou, o desejo do jogador sozinho não parece suficiente para abrir a porta ao negócio.

E não parece que Deco, o diretor esportivo do Barcelona, tenha uma alternativa clara e direta caso o negócio de Álvarez fracasse. É verdade que os jornais associaram o clube catalão à contratação de Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, mas essas notícias parecem mais próximas de rumores do que de um projeto real de negócio, especialmente porque o jogador é considerado um dos elementos intocáveis dentro do clube italiano.

O nome do atacante egípcio surge no meio de todas essas complicações como um dos possíveis beneficiados da crise do Barcelona na posição de centroavante, depois que o jogador se juntou à equipe principal durante o período de pré-temporada, e Hansi Flick ainda mantém sua permanência com o grupo poucos dias antes de disputar o Troféu Joan Gamper.

A decisão de Flick veio após o brilho de Hamza Abdel Karim durante os jogos amistosos, concedendo ao jogador egípcio uma oportunidade real de continuar trabalhando com a equipe principal, num momento em que o Barcelona busca uma solução para a crise do centroavante de referência.

Para Hamza, a crise que o Barcelona vive pode se transformar em uma oportunidade excepcional, depois que ele se viu dentro dos planos do treinador alemão num momento inesperado, e com a aproximação do início da temporada, o jogador egípcio pode se tornar uma das novas apostas de Flick.

É difícil, naturalmente, imaginar que Hamza Abdel Karim comece a temporada como o atacante principal do Barcelona, diante do tamanho da responsabilidade que essa posição exige dentro de uma equipe que disputa todos os títulos, mas a possibilidade de que ele apareça como opção no banco de reservas parece fortemente plausível.

Flick pode recorrer a Hamza nos jogos complicados nos quais o Barcelona precisa de um centroavante de referência que tenha a capacidade de lidar com as bolas aéreas e aproveitar os cruzamentos, um ponto que pode conceder ao jogador egípcio uma vantagem especial diante da ausência de outro jogador dentro do elenco de Flick com habilidades semelhantes nesse aspecto.

E aqui a falta de uma solução pronta no mercado de transferências pode se transformar, de crise para o Barcelona, em oportunidade para Hamza Abdel Karim.