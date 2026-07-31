O Paris Saint-Germain segue com sua intensa atividade no mercado de transferências de verão, tendo aberto negociações oficiais com o clube holandês Ajax de Amsterdã para a contratação do promissor ponta Mika Godts, em uma medida que visa reforçar o setor ofensivo da equipe parisiense após concluir a contratação do norueguês Magnus Akliouche por 50 milhões de euros.

O jornalista italiano especializado em transferências Fabrizio Romano informou que a diretoria do clube parisiense já entrou em contato com o Ajax de Amsterdã, e que as duas partes conduzem atualmente negociações para chegar a um acordo sobre a transferência do ponta belga de 21 anos, que teve uma temporada excepcional ao marcar 17 gols e dar 15 assistências em 44 partidas por todas as competições.

Godts aceita as condições parisienses

Em uma reviravolta notável, o Paris Saint-Germain fez um contato inicial com o próprio jogador, quando o conselheiro esportivo do clube, Luís Campos, conversou com Godts em diálogos descritos como "muito produtivos".

O ponta belga expressou grande admiração pelo projeto esportivo apresentado por Campos e manifestou seu claro desejo de se juntar ao clube parisiense, o que confere à diretoria do Saint-Germain uma grande vantagem nas negociações com o Ajax.

Ajax enfrenta o desejo do jogador de sair

Enquanto o Ajax esperava manter seu jovem e promissor talento, o clube holandês agora está plenamente ciente do desejo de Godts de se transferir para a capital francesa, o que coloca a diretoria do clube holandês em uma posição difícil durante as negociações atualmente em curso entre as duas partes para chegar a um acordo definitivo.

O Paris Saint-Germain pode conseguir assegurar rapidamente um promissor reforço ofensivo caso as negociações tenham sucesso, sobretudo diante das dúvidas que cercam o futuro do ponta francês Bradley Barcola, alvo de vários clubes gigantes da Premier League.

Substituto de Diomandé, a caminho do Real Madrid

O interesse do Paris Saint-Germain em Godts surge depois de não ter conseguido contratar o ponta marfinense Yan Diomandé, cujo nome foi muito citado nos últimos dias como alvo do clube parisiense, mas que deve, ao fim e ao cabo, se juntar ao Real Madrid espanhol.

O clube parisiense tinha uma necessidade urgente de reforçar a posição de ponta, dando continuidade aos seus esforços para montar uma equipe capaz de disputar todos os títulos nacionais e continentais após ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada.