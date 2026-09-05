O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez questão de comparecer à partida entre Real Madrid Castilla e Juventus Torremolinos, neste sábado, no estádio Alfredo Di Stéfano, para acompanhar de perto uma série de jovens talentos, menos de 24 horas após a derrota do time principal para o Real Betis.

Segundo o jornal espanhol Marca, Mourinho aproveitou o dia de folga que concedeu aos jogadores do time principal e se dirigiu ao estádio Alfredo Di Stéfano para acompanhar o Castilla, após a partida ter começado ao meio-dia, antes do retorno do time principal aos treinamentos amanhã, domingo, às 10h30.

A presença do treinador português ocorreu em meio ao seu crescente interesse pelos elementos da academia do Real Madrid, especialmente os jogadores que tiveram a oportunidade de aparecer com o time principal durante o período de preparação e entraram em seus planos para a nova temporada.

A última lista do Real Madrid diante do Real Betis contou com a presença de 4 jovens talentos: Javi Navarro, Sistero, Mario Rivas e Sergio Martínez, sendo que Sistero e Rivas começaram o confronto do Castilla contra o Juventus Torremolinos.

Mario Rivas conseguiu marcar o primeiro gol do Castilla, após disparar um forte chute de fora da área, seguindo se apresentando como um dos elementos que podem atrair a atenção de Mourinho no próximo período.

O acompanhamento do técnico do Real Madrid não se limitou aos jogadores que já haviam aparecido com o time principal, pois ele também observou uma série de outros elementos, entre eles Nassi, a mais recente contratação do Castilla, além de Yáñez, Juan Martínez e Mestre.

A presença de Mourinho na partida reflete seu empenho em acompanhar de perto os talentos do clube, em meio à sua busca por ampliar suas opções técnicas e aproveitar os elementos jovens, especialmente diante da longa temporada e dos múltiplos compromissos que aguardam o Real Madrid.