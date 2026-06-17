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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após a polêmica envolvendo Messi... Bernardo Silva merecia ter sido expulso contra o Congo?

B. Silva
L. Messi
Portugal x RD Congo
Portugal
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Copa do Mundo
Portugal
Argentina
Congo - Kinshasa
EUA

Nova jogada polêmática abre espaço para discussões na Copa do Mundo de 2026

O canal espanhol “Archivo Far”, especializado em análise de casos de arbitragem, esclareceu a polêmica sobre a jogada de Bernardo Silva durante a partida entre Portugal e a República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026.

A partida, disputada na noite desta quarta-feira pelo Grupo 11, contou com uma jogada que gerou ampla discussão entre os torcedores nas redes sociais, depois que o meio-campista da seleção portuguesa entrou em uma disputa pela bola com o jogador da República Democrática do Congo, Edi Kayembe, em meio a pedidos de alguns torcedores para que fosse mostrado um cartão vermelho direto.

No entanto, o “Archivo VAR” confirmou que a jogada não justificava a expulsão, indicando que a decisão do árbitro de não aplicar cartão vermelho ao novo jogador do Real Madrid, limitando-se a um cartão amarelo, foi correta do ponto de vista regulamentar.

A famosa conta espanhola explicou que Bernardo Silva tocou na bola primeiro com a ponta do pé, antes que ocorresse um contato com a sola da chuteira do adversário, sem que houvesse força excessiva na jogada.

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Acrescentou ainda que o contato ocorreu durante uma jogada aérea e com intensidade limitada, o que impede que seja classificado como uma situação de jogo violento grave que exija expulsão imediata.

Isso ocorre após outra situação arbitral polêmica que teve como protagonista Lionel Messi, capitão da Argentina, na madrugada de hoje, na partida contra a Argélia pelo Grupo 10.

Nessa situação, o “Archivo VAR” confirmou que o árbitro deveria ter mostrado o cartão vermelho ao artilheiro histórico da Copa do Mundo após sua entrada violenta contra o zagueiro Issa Mandi.

Além disso, o especialista em arbitragem inglês Andy Davies destacou que Messi teve sorte de não ter sido expulso da partida.

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