O Paris Saint-Germain intensificou os seus esforços para fechar a contratação do espanhol Ferran Torres, avançado do Barcelona, nos próximos dias, numa tentativa de compensar a perda do extremo marfinense Yan Diomandé, que se transferiu para o Real Madrid nos últimos instantes, com grande confiança por parte dos parisienses em concretizar o negócio, aproveitando o desejo do jogador de mudar de ares.

O jornal catalão "Sport" afirmou que o clube parisiense considera Torres, juntamente com o extremo do Mónaco Akliouche, com quem já chegou a um acordo de princípio, os dois principais alvos para completar o seu setor ofensivo antes do fim do mercado de transferências de verão, sobretudo após a esperada saída de Kolo Muani para a Juventus e de Barcola para o Liverpool.

O plano inicial do Paris Saint-Germain girava em torno da contratação de Diomandé como prioridade máxima, mas a inesperada entrada em cena do Real Madrid afastou-os da corrida, uma vez que tinham um acordo com o jogador, mas recusaram-se a satisfazer as exigências financeiras do Leipzig, superiores a 100 milhões de euros, enquanto o clube merengue aceitou pagar 120 milhões de euros, o que levou a direção parisiense a acelerar o ritmo das negociações noutros processos para evitar mais atrasos.

O dinheiro está pronto

O Paris Saint-Germain começou a estabelecer contacto com Torres logo após concluir a venda de Gonçalo Ramos ao Milan, já que o treinador Luis Enrique quer contratá-lo como opção para a posição de avançado de referência, sobretudo porque o jogador de 26 anos abriu a porta a uma saída do Barcelona, em meio à sua hesitação em renovar o contrato que expira dentro de um ano.

A saída de Kolo Muani é um fator decisivo para a concretização do negócio de Torres, pois o Paris Saint-Germain e a Juventus negoceiam a transferência há várias semanas, e todos os indícios apontam para a existência de um acordo de princípio no valor de 40 milhões de euros, a mesma quantia que o clube parisiense pretende gastar na contratação do craque espanhol.

O Paris Saint-Germain gere os seus recursos financeiros com muito cuidado e pretende financiar todos os seus negócios através da venda de jogadores, em cumprimento das regras do fair play financeiro, sendo que a saída de Barcola — pelo qual o clube parisiense pede 170 milhões de euros ao Liverpool — permitirá ao clube contratar Akliouche, do Mónaco, além de um defesa central de alto nível.

Enrique, a carta na manga

O Paris Saint-Germain prepara-se para apresentar uma proposta aliciante a Torres, que inclui um contrato de 4 anos com um salário superior ao seu atual no Barcelona, ao mesmo tempo que o clube catalão quer mantê-lo, mas a renovação e a extensão do seu contrato serão adiadas para setembro, e os valores oferecidos serão inferiores à proposta parisiense.

No final, a decisão cabe ao próprio jogador, mas o Paris Saint-Germain está confiante na sua capacidade de vencer esta batalha, sobretudo porque Torres demonstrou um claro desejo de mudar de ares, e a presença de Luis Enrique como treinador do clube parisiense e a extensão do seu contrato por um longo período deram ao jogador e aos seus agentes razões convincentes para dar este passo, dada a boa relação que une o treinador espanhol ao seu compatriota