Após a passagem pelo Brasil... Definida a data do retorno de Rafeinha ao Barcelona

O Barcelona retomou os treinos nesta quinta-feira, após um dia de folga, com o retorno dos jogadores convocados pelas seleções nacionais, em preparação para os confrontos contra o Atlético de Madrid na La Liga e na Liga dos Campeões.

O Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid três vezes em dez dias, começando pelo confronto deste sábado, válido pela 30ª rodada da La Liga.

O brasileiro Raphinha não esteve presente nas instalações de treinamento, e espera-se que o atacante, que sofreu uma lesão durante sua participação com a seleção de seu país, chegue a Barcelona nas próximas horas, segundo o jornal “Mundo Deportivo”.

O jornal acrescentou que o clube espera que ele se junte à equipe para iniciar seu programa de tratamento durante o fim de semana (sábado ou domingo).

Rafinha iniciou seu programa de reabilitação para se recuperar de uma lesão no tendão da coxa direita no Brasil, e o Barcelona lhe concedeu permissão para iniciar a reabilitação no país, devido à lesão que o manterá afastado dos gramados por cinco semanas.

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O jornal destacou que o alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, conseguiu hoje contar com o restante de seus jogadores internacionais (já que 15 jogadores do Barcelona foram convocados para suas seleções nacionais durante este período), em preparação para o confronto contra o Atlético de Madrid.

O técnico alemão poderá contar com a dupla Jules Koundé e Alejandro Balde, que treinavam com a equipe há alguns dias e se recuperaram de suas lesões.

O jogador da seleção francesa vinha sofrendo de uma lesão nos tendões da coxa esquerda desde 4 de março, enquanto o lateral-esquerdo sofria de uma lesão na parte inferior dos tendões da coxa esquerda, e esperava-se que o período de recuperação durasse um mês.

Por outro lado, o holandês Frenkie de Jong continua treinando na academia e não estará disponível para a partida contra o Atlético de Madrid, já que se recupera de uma lesão sofrida no final de fevereiro passado; ele não treinou com os companheiros hoje, mas é provável que se junte ao time amanhã, mas isso ainda não está confirmado e dependerá de seu estado de saúde.