Após a ofensa: técnico do Valencia comenta pedido de desculpas de Rodri

Carlos Corberán, técnico do Valencia, comentou a polêmica gerada por Rodri após a partida entre Barcelona e o Valencia, no estádio de Mestalla, que terminou com a vitória dos visitantes por 5 a 0.

As câmeras do programa El Día Después flagraram Rodri conversando com Pau Cubarsí no banco de reservas, descrevendo o time do Valencia como fraco e muito ruim.

Após o alvoroço provocado por suas declarações, Rodri pediu desculpas publicamente depois da partida do Barcelona contra o Feyenoord, na Liga dos Campeões da Europa, esclarecendo que se tratava apenas de uma "expressão de surpresa" durante uma conversa particular. Ele também entrou em contato diretamente com José Gayà, para se desculpar com o capitão do Valencia e com todos os integrantes da equipe.

Corberán foi questionado sobre o assunto durante a coletiva de imprensa que antecede a partida de seu time contra o Sevilla, e declarou aceitar o pedido de desculpas de Rodri, mas ao mesmo tempo deixou claro que considera as palavras do jogador do Barcelona infelizes.

O jornal Sport publicou as declarações do técnico do Valencia, que disse: "Para mim, foram palavras totalmente infelizes, porque acredito que não são palavras que nascem do respeito entre colegas de profissão".

E prosseguiu: "No momento em que o episódio aconteceu, Gayà tomou a iniciativa de conversar com Rodri, e ele apresentou posteriormente um pedido de desculpas público que aceitamos e entendemos ser o pedido adequado".

O técnico do Valencia destacou ainda a importância de um jogador como Rodri e o contexto em que suas declarações foram feitas, e esclareceu: "No fim das contas, mesmo que tenha sido no contexto de uma conversa entre dois colegas, sabemos o que representamos".

Corberán também lembrou a relação de Rodri com o estádio de Mestalla e com a seleção espanhola. O meio-campista havia recebido calorosos aplausos da torcida do Valencia no momento de sua substituição durante a partida, em reconhecimento ao seu papel como um dos maiores destaques da Espanha em suas conquistas recentes.

O treinador disse: "Ele é um jogador muito importante e, além disso, ficou emocionado por causa de Mestalla e por causa do que representa a conquista que alcançaram com a seleção espanhola".

E concluiu: "Aceitamos esse pedido de desculpas porque entendemos que é o mínimo que se pode fazer diante de comentários ou palavras infelizes".

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