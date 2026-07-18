Após a final da Copa do Mundo... A CAF decide o destino do Al-Ahly, do Raja e do Wydad

Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, gerou um amplo debate nos corredores da Confederação Africana de Futebol (CAF), ao apresentar uma proposta excepcional que visa reformular as competições continentais de clubes, concedendo vagas adicionais a alguns clubes com grande base de torcedores — uma medida que, em sua opinião, reforçará o valor de marketing e aumentará os índices de audiência e acompanhamento das duas competições.

Abu Rida apresentou uma proposta que prevê a concessão de vagas adicionais a clubes com ampla base de torcedores, sugerindo a participação do Al-Ahly, do Egito, e do Raja, do Marrocos, na Liga dos Campeões da África, além do Wydad, do Marrocos, na Copa da Confederação Africana, com o objetivo de aumentar o valor de mercado das duas competições e ampliar os índices de acompanhamento do público e de audiência televisiva.

Abu Rida considera que o futebol africano está passando por uma fase de rápido desenvolvimento nos âmbitos esportivo e comercial, especialmente diante do impulso que o continente tem vivenciado nos últimos anos, além das conquistas alcançadas no cenário mundial, o que exige o desenvolvimento das competições da Confederação Africana de Futebol (CAF) de forma a garantir uma maior presença dos clubes com história consolidada e ampla base de torcedores.

O site do campeonato marroquino revelou que a proposta teve uma repercussão positiva em alguns círculos e causou boa impressão em vários dirigentes, entre eles autoridades marroquinas, além do presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, antes que a ideia esbarrasse na posição da Comissão de Competições, que se recusou a aprová-la no momento.

A fonte acrescentou que a proposta foi colocada em discussão durante uma reunião realizada há poucas horas, antes que a decisão fosse adiada para uma reunião prevista para o início da próxima semana, após a final da Copa do Mundo, quando serão abordados os diversos aspectos organizacionais e técnicos relacionados ao assunto, como preparação para a tomada da decisão final.

Vale lembrar que o Marrocos de Fez e o Nahda Berkane representarão o Marrocos na Liga dos Campeões da África, enquanto o Raja participará da Copa da Confederação Africana. Por outro lado, o Zamalek e o Pyramids representarão o futebol egípcio na Liga dos Campeões da África, enquanto o Al-Ahly participará da Copa da Confederação Africana.