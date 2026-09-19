Após a falha: avaliação chocante para o árbitro do confronto entre Barcelona e Sevilla

O árbitro Martínez Munuera recebeu uma avaliação fraca durante sua atuação no jogo entre Sevilla e o visitante Barcelona, pela sétima rodada de LaLiga, que terminou com vitória da equipe catalã por 3 a 1.

O site "Archivo VAR", especializado em lances arbitrais polêmicos, concedeu ao árbitro Martínez Munuera uma nota de 4,25 de um total de 10 pontos.

O Archivo VAR explicou que Munuera não esteve à altura da partida e cometeu erros impróprios para um árbitro com sua experiência.

Apesar de ter apresentado um nível bastante bom no primeiro tempo, sobretudo dentro das duas áreas, ele perdeu completamente o controle no segundo tempo, por causa de uma decisão grave, que consistiu em interromper um ataque promissor do Sevilla, resultado de seu péssimo posicionamento em campo. Ele não percebeu que Correa avançava sem marcação pela lateral e poderia ter ficado cara a cara com o goleiro do Barcelona.

A partida também teve dois lances que geraram certa polêmica. No primeiro tempo, Pau Cubarsí caiu dentro da área após sofrer um leve puxão que não justificava a marcação de nada. Não havia sequer algo que indicasse claramente um puxão de camisa, sendo um daqueles lances que ficam a critério do árbitro de campo.

Depois disso, Lamine Yamal reclamou a marcação de um pênalti, mas não havia pênalti de forma alguma, pois o lance ocorreu fora da área, além de não haver nenhuma falta evidente. Trata-se também de outro lance deixado a critério do árbitro de campo.

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