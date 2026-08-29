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Traduzido por

Após a facada da França, Ancelotti recebe um golpe doloroso na Inglaterra

Tottenham x Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
C. Ancelotti
R. Mancini
Brasil
Itália
S. Tonali
Savio
Richarlison
England
Itália
Brasil

Qual é a história?

Os italianos Carlo Ancelotti e Roberto Mancini, ambos ex-campeões da Premier League com Chelsea e Manchester City, respectivamente, voltaram à Inglaterra para acompanhar a partida entre Tottenham e Newcastle, na noite de sábado, e observar diversos jogadores das seleções da Itália e do Brasil. No entanto, a ausência da maioria dos nomes que eles esperavam ver transformou a viagem em uma experiência decepcionante, especialmente para Ancelotti.

Mancini acompanhava Sandro Tonali, que começou como titular pelo Newcastle, enquanto Destiny Udogie entrou como reserva pelo Tottenham. Ao mesmo tempo, ausentaram-se todos os jogadores brasileiros cujo acompanhamento era esperado, com destaque para Richarlison, Sávio e Souza, além de Joelinton, do Newcastle.

Mas as lesões e as circunstâncias dos jogadores privaram Ancelotti da oportunidade de avaliá-los de perto.

Sávio ficou de fora por causa de lesão, apesar de ter marcado um gol em sua primeira aparição pelo Tottenham diante do Charlton, após sua transferência do Manchester City por 85 milhões de libras esterlinas, enquanto Joelinton ficou fora pelo mesmo motivo.

Já Richarlison não participou, em meio à continuidade das especulações sobre seu futuro no clube londrino, ao passo que Souza permaneceu fora dos planos da equipe, atrás de Robertson e Udogie na ordem de opções.

Por outro lado, Ancelotti havia se esforçado bastante para chegar à partida, depois de passar a noite de sexta-feira na França acompanhando seu filho Davide, técnico do Lille, durante o confronto com o Paris Saint-Germain, antes de seguir para Londres para assistir ao duelo entre Tottenham e Newcastle.

A noite de Ancelotti na França não foi ideal, já que o Lille vencia por dois gols de diferença até os acréscimos, antes de Vitinha marcar o gol que diminuiu a diferença aos 91 minutos, e Marquinhos alcançar o empate aos 95, fazendo com que a equipe de seu filho perdesse uma vitória que estava ao seu alcance.

Na partida entre Tottenham e Newcastle, foi o sueco Anthony Elanga quem definiu o resultado a favor do Newcastle após marcar o gol que colocou sua equipe à frente aos 60 minutos, concedendo ao time uma nova vantagem, em um momento em que Ancelotti e Mancini não tiveram a esperada oportunidade de acompanhar a maioria dos jogadores por quem estiveram presentes.

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