Após a expulsão e o pênalti: atacante do Atlético acaba com o Real

O canadense Jonathan David, atacante do Atlético de Madrid, ampliou o sofrimento do Real Madrid ao marcar o segundo gol de sua equipe no dérbi de Madri, na noite deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, deixando o time merengue em situação extremamente difícil e aproximando o Atlético de decidir o confronto.

O gol de Jonathan David saiu após um ataque rápido que terminou com um cruzamento rasteiro de Giuliano Simeone dentro da área, com o atacante canadense aparecendo no lugar certo e colocando a bola com um único toque dentro das redes do Real Madrid, anunciando o segundo gol do Atlético de Madrid aos 59 minutos.









O Atlético de Madrid precisou de apenas 6 minutos após a expulsão do zagueiro merengue Dean Huijsen e a marcação de um pênalti a favor do Atleti, com Álex Grimaldo convertendo a cobrança no primeiro gol, antes de Jonathan David voltar rapidamente e ampliar a diferença, aproveitando o estado de confusão que atingiu o Real Madrid.

Após o primeiro gol, o técnico português José Mourinho tentou intervir rapidamente para salvar seu time, o Real Madrid, realizando duas substituições ao sacar Vinícius Júnior e Arda Güler e colocar Antonio Rüdiger e Yan Diomandé, em busca de reequilibrar a equipe e reduzir o perigo ofensivo do Atlético.

Mas o Real Madrid não conseguiu recuperar o fôlego e sofreu o segundo gol poucos minutos depois, deixando Kylian Mbappé e seus companheiros diante de uma missão extremamente árdua para voltar à partida, depois que o Atlético de Madrid aproveitou a superioridade numérica e o estado de confusão para golpear com força no dérbi da capital espanhola.

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