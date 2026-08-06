O brasileiro Endrick ergueu a bandeira do desafio no Real Madrid, apesar de sua situação difícil e da diminuição de suas chances de conquistar uma vaga como titular na escalação merengue.

O jornal "Marca" afirmou que Endrick está agora sob o comando de José Mourinho e tenta novamente garantir um lugar na escalação titular, apesar de todas as circunstâncias parecerem contra ele.

Não é a primeira vez que ele enfrenta esse desafio; ele já sofreu sob o comando de Carlo Ancelotti há duas temporadas, e novamente na temporada passada com Xabi Alonso.

Na verdade, em janeiro passado, ele foi emprestado ao Olympique de Lyon, o que lhe abriu a porta para jogar pelo Brasil na Copa do Mundo.

No Mundial de Clubes, a ascensão de Gonzalo representou um grande obstáculo. Com Ancelotti, Endrick brilhou na Copa do Rei, onde foi coroado artilheiro da competição.

A venda de Gonzalo ao Fulham não muda muito as coisas para Endrick, já que o Real Madrid deu um passo rápido no mercado de transferências para contratar Carlos Espí como um centroavante nato.

Esse passo envia uma mensagem clara do clube ao jogador brasileiro, e do próprio Mourinho, que deu sinal verde para a contratação de um atacante, mas Endrick não é do tipo que desiste facilmente.

O atacante pode buscar um espaço na ponta direita, mas essa opção também se tornou difícil com a chegada de Yan Diomandé.

Ainda assim, a situação de Endrick não será resolvida em questão de dias. O atacante quer continuar participando das partidas durante o período de preparação para a nova temporada, e acredita que é capaz de convencer Mourinho. Ele encurtou suas férias para voltar aos treinos com o técnico português o mais rápido possível, já que não tinha muito tempo.

Até agora, ele foi titular no amistoso contra a Fiorentina, apesar dos poucos treinos que realizou, e não perdeu a chance de marcar. E em algumas sessões de treino, Mourinho parabenizou o jogador publicamente após sua atuação de destaque.

Endrick não pensava em sair por um segundo ano. Seu plano era voltar e tentar se firmar no Real Madrid comandado por Mourinho. Mas a concorrência é acirrada, a menos que um dos atacantes titulares saia, e a única opção, ainda que improvável, é Vinícius.