Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-KSA-ESP-SUPER CUP-REAL MADRID-BARCELONAAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Após a exclusão da Arábia Saudita, Catar disputa com Miami a sede da Supercopa da Espanha

Real Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Real Sociedad
Supercopa da Espanha
Espanha

Uma edição excepcional

A Supercopa da Espanha de 2027 tornou-se candidata a ser disputada no próximo mês de fevereiro, com a cidade norte-americana de Miami liderando a lista das cidades candidatas a receber a 43ª edição do torneio, enquanto Istambul e o Catar permanecem entre as opções em pauta.

De acordo com o jornal espanhol "As", a realização do torneio na Arábia Saudita parece descartada por coincidir com a Copa da Ásia, o que levou a Federação Espanhola a estudar diversas alternativas, encabeçadas por Miami, ao lado de Istambul e, em seguida, o Catar.

Está previsto que a comissão delegada discuta, na próxima quinta-feira, o local mais adequado para receber o torneio, sendo Miami a opção com mais chances, seguida de Istambul, enquanto o Catar representa a terceira opção.

Vale destacar que a Supercopa da Espanha é disputada fora do território espanhol desde 2018, com exceção da edição de 2021 por causa da pandemia de coronavírus, quando aquela edição foi realizada no Marrocos, antes de o torneio se transferir posteriormente para a Arábia Saudita.

Miami já havia sido cogitada anteriormente para receber a Supercopa da Espanha feminina, mas Rafael Louzán, presidente da Federação, descartou essa opção após a recusa de um dos clubes participantes.

Os quatro clubes participantes, que são Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid, foram informados de todas as etapas relacionadas à organização do torneio.

As disputas serão realizadas no sistema de semifinais, em que o campeão da Copa do Rei enfrenta o vice-campeão do Campeonato Espanhol, em um confronto que reúne Real Sociedad e Real Madrid, enquanto a outra partida reúne o campeão do Campeonato Espanhol e o vice-campeão da Copa do Rei, que são Barcelona e Atlético de Madrid.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google