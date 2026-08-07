A Supercopa da Espanha de 2027 tornou-se candidata a ser disputada no próximo mês de fevereiro, com a cidade norte-americana de Miami liderando a lista das cidades candidatas a receber a 43ª edição do torneio, enquanto Istambul e o Catar permanecem entre as opções em pauta.

De acordo com o jornal espanhol "As", a realização do torneio na Arábia Saudita parece descartada por coincidir com a Copa da Ásia, o que levou a Federação Espanhola a estudar diversas alternativas, encabeçadas por Miami, ao lado de Istambul e, em seguida, o Catar.

Está previsto que a comissão delegada discuta, na próxima quinta-feira, o local mais adequado para receber o torneio, sendo Miami a opção com mais chances, seguida de Istambul, enquanto o Catar representa a terceira opção.

Vale destacar que a Supercopa da Espanha é disputada fora do território espanhol desde 2018, com exceção da edição de 2021 por causa da pandemia de coronavírus, quando aquela edição foi realizada no Marrocos, antes de o torneio se transferir posteriormente para a Arábia Saudita.

Miami já havia sido cogitada anteriormente para receber a Supercopa da Espanha feminina, mas Rafael Louzán, presidente da Federação, descartou essa opção após a recusa de um dos clubes participantes.

Os quatro clubes participantes, que são Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid, foram informados de todas as etapas relacionadas à organização do torneio.

As disputas serão realizadas no sistema de semifinais, em que o campeão da Copa do Rei enfrenta o vice-campeão do Campeonato Espanhol, em um confronto que reúne Real Sociedad e Real Madrid, enquanto a outra partida reúne o campeão do Campeonato Espanhol e o vice-campeão da Copa do Rei, que são Barcelona e Atlético de Madrid.