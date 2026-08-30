Xabi Alonso, técnico do Chelsea, falou sobre a lesão de seu jogador Moisés Caicedo, durante a vitória por 4 a 3 sobre o Brighton, neste domingo, na segunda rodada da Premier League.

O meio-campista equatoriano entrou em campo no segundo tempo, mas foi obrigado a deixar o gramado pouco tempo depois, após sofrer uma pancada.

O site Tribuna publicou as declarações de Alonso após a partida, quando o treinador espanhol disse: "Esperamos que não seja uma nova lesão e que não seja mais grave do que a vez anterior".

E acrescentou: "Ele foi cauteloso e decidiu parar, e sua sensação não era a melhor, mas precisamos avaliar seu estado".

E prosseguiu: "Não foi pior do que a vez anterior. Ele foi cauteloso. Sua sensação não era a melhor. Não foi algo novo".

Ao mesmo tempo, Xabi Alonso demonstrou grande admiração pela atuação do recém-chegado goleiro Emiliano Martínez.

O treinador falou sobre a estreia do goleiro argentino pelo Chelsea, dizendo: "Estou feliz com seu primeiro impacto. Ele tem esse carisma e essa aura que o ajudam a se conectar com o resto do time".

E destacou: "Conversei com ele ontem, discutimos sobre a partida, e ele se sentia pronto. Não preciso lhe dizer muitas coisas para que apresente uma boa atuação. Ele queria manter o gol sem sofrer gols, mas fiquei feliz com seu primeiro impacto".

Xabi Alonso se recusou a confirmar se Pedro Neto permanecerá como jogador do Chelsea após o fim da janela de transferências do verão de 2026.

O treinador espanhol disse: "No futebol, não garanto nada. Fiquei feliz com o brilho de Pedro. Ele jogou com muita energia. E será muito importante nesta temporada".

Neto havia sido recentemente associado a uma transferência tanto para o Manchester City quanto para o Al-Hilal, com o clube saudita demonstrando interesse especial em contratá-lo.