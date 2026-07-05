Após a derrota para a Noruega... O complexo europeu atinge o Brasil pela sexta vez!

O Brasil sofreu mais um revés e foi eliminado da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, após perder para a Noruega por 2 a 1, com dois gols de Erling Haaland, nas oitavas de final, dando continuidade à sua má fase contra seleções europeias nas fases eliminatórias pela sétima vez consecutiva desde a final de 2002.
A “Seleção” acrescentou mais um capítulo à série de amargas derrotas contra seleções europeias, que começou em 2006, quando foi eliminada pela França nas quartas de final (0 a 1), e se repetiu contra a Holanda nas quartas de final de 2010 (1 a 2).
Em 2014, o Brasil sofreu a pior derrota de sua história em casa, contra a Alemanha, nas semifinais, por um placar humilhante de 1 a 7, antes de ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final de 2018 (1 a 2), e, em seguida, pela Croácia nas quartas de final de 2022 nos pênaltis (2 a 4), após empate (1 a 1) no tempo regulamentar e na prorrogação.
Com essa sexta derrota consecutiva para seleções europeias nas fases eliminatórias, o Brasil confirma que o complexo psicológico persiste, e que sua última vitória sobre uma seleção europeia na fase eliminatória remonta à final de 2002, quando conquistou o quinto título ao derrotar a Alemanha por 2 a 0.