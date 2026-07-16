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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após a derrota devastadora... A Federação Inglesa decide o destino de Tuchel

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
T. Tuchel
England
Argentina
EUA
Alemanha

O técnico alemão está sendo alvo de críticas generalizadas

A Federação Inglesa de Futebol decidiu o destino do seu técnico alemão, Thomas Tuchel, após a derrota fatal para a Argentina (2 a 1), ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A Inglaterra estava na frente com um gol marcado por Anthony Gordon (55) até os minutos finais, antes que a Argentina virasse o jogo com dois gols nos últimos instantes, marcados por Enzo Fernández (85) e Lautaro Martínez (90+2).

Tuchel foi alvo de amplas críticas da mídia e da torcida por ter sofrido dois gols nos minutos finais, o que acabou com as esperanças da seleção dos Três Leões de chegar à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966.

A seleção inglesa enfrentará a França na madrugada do próximo domingo para definir o terceiro colocado, enquanto a Argentina avançou para enfrentar a Espanha na final.

De acordo com o jornal inglês “Daily Mail”, Thomas Tuchel ainda conta com o apoio da Federação Inglesa de Futebol, apesar da decepcionante eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo.

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Alguns questionaram se o alemão, que tem contrato para comandar a Inglaterra no Campeonato Europeu de 2028, enfrentaria agora uma batalha para salvar seu cargo diante das circunstâncias dessa derrota extremamente dolorosa.

No entanto, a Federação Inglesa continua confiando plenamente no ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique, e ele permanecerá no cargo se assim desejar.

Por sua vez, Tuchel confirmou, após a partida contra a Argentina, seu desejo de comandar a seleção inglesa no Campeonato Europeu daqui a dois anos, após ter renovado seu contrato em fevereiro passado. 



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