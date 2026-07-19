Após a derrota da Argentina... Estrela da Espanha alcança um feito histórico sem precedentes

Após uma trajetória excepcional coroada por uma atuação heroica, a seleção espanhola voltou a conquistar o topo do futebol mundial ao conquistar o título da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória decisiva sobre a Argentina por 1 a 0, na final que se estendeu até a prorrogação no estádio “Nova York-Nova Jersey”.

O gol da vitória garantiu à “La Roja” seu segundo título mundial na história, após a conquista anterior na Copa do Mundo da África do Sul de 2010, adicionando a segunda estrela ao seu emblema e confirmando seu retorno ao topo do futebol mundial.

A conquista espanhola marcou um novo feito histórico para o astro Fabián Ruiz, depois que a rede francesa “Stats Foot” revelou que ele se tornou o primeiro jogador na história do futebol a não sofrer nenhuma derrota nas primeiras 50 partidas internacionais de sua carreira pela seleção de seu país, com 35 vitórias e 15 empates, sem nunca ter conhecido o sabor da derrota.

E a excelência de Ruiz não parou por aí, já que a rede também esclareceu que ele se tornou o quarto jogador do século XXI a conquistar, no mesmo ano, os títulos da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões, juntando-se a uma lista histórica que inclui o brasileiro Roberto Carlos (2002), o alemão Sami Khedira (2014) e o francês Raphaël Varane (2018).

Essa conquista é o coroamento de uma temporada excepcional vivida por Fabián Ruiz, que desempenhou um papel fundamental na conquista da Copa do Mundo pela Espanha, continuando a gravar seu nome em letras de ouro nos anais do futebol mundial.