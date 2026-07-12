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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Após a derrota... a Norwegian Airlines cumpre a aposta e passa a ser “britânica”

Inglaterra x Argentina
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A seleção dos Três Leões enfrentará a Argentina

A companhia aérea norueguesa “Norwegian Air” cumpriu a aposta que fez com a British Airways nas redes sociais, substituindo a foto do seu perfil oficial no Instagram pelo logotipo da British Airways por 24 horas.

Isso ocorreu após a derrota da seleção norueguesa para a Inglaterra por 2 a 1, na noite de sábado, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A agência “Reuters” informou que as duas empresas combinaram, antes da partida, uma aposta amigável, segundo a qual a companhia aérea do país perdedor deveria alterar sua foto de perfil no “Instagram” para o logotipo da companhia aérea do país vencedor, por um dia inteiro.

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Inglaterra crest
Inglaterra
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Argentina
ARG

A “Norwegian Air” acompanhou o novo logotipo com uma mensagem que dizia: “Embora o campeonato tenha acabado para nós, essa aposta amigável permanecerá para sempre em nossos corações”.

A empresa também enviou uma mensagem de felicitações à sua concorrente, dizendo: “Desejamos à Inglaterra e à British Airways todo o sucesso na partida das semifinais e esperamos sinceramente que consigam trazer a taça de volta para casa”.

A seleção inglesa enfrentará a Argentina, atual campeã, na semifinal da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.

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