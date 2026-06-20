Após a declaração polêmica... Dupla da seleção saudita ameaça Olmo

Dani Olmo, estrela da seleção espanhola, gerou polêmica nos últimos dias, após uma declaração polêmica na qual afirmou o desejo do “Matador” de marcar o maior número possível de gols contra a Arábia Saudita, na noite de domingo, na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

A declaração de Olmo causou indignação e revolta entre a mídia e a torcida saudita, que consideram que o astro da seleção espanhola agiu deliberadamente para menosprezar a “Selecção Verde”.

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Sobre o assunto, Mohamed Abu Al-Shamat, craque da seleção saudita, disse à imprensa: “Entraremos em campo com toda a força, e nosso objetivo é conquistar um resultado positivo que alegre a torcida”.

E acrescentou: “Não damos atenção a declarações como essas; estamos focados em nós mesmos e a resposta virá em campo, com a conquista da vitória”.

O atacante da seleção saudita, Sarab Abdullah Al-Hamdan, seguiu a linha do companheiro, afirmando: “Todo mundo tem o direito de dizer o que quiser, e nós não nos preocupamos com essas coisas”.

E concluiu: “A resposta virá em campo, pois temos muitos recursos e armas que nos dão confiança para dar o nosso melhor”.



