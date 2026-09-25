A seleção do Kuwait entra em um teste difícil diante da seleção do Iraque, em busca de sua primeira vitória no torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", em meio a um claro desejo de superar os erros da rodada passada e recuperar o equilíbrio antes do aguardado confronto.

O português Hélio Sousa, técnico do Kuwait, afirmou que o confronto contra o Iraque representa um grande desafio, ressaltando que a comissão técnica trabalha para melhorar os aspectos físicos e técnicos e corrigir os erros que apareceram na partida anterior, a fim de conquistar os três pontos.

Sousa disse durante a coletiva de imprensa antes do jogo: "A partida de amanhã será um desafio para nós, e os últimos 30 minutos de nosso jogo anterior foram difíceis, por isso precisamos jogar com força e entusiasmo. Trabalhamos duro para melhorar nosso nível, e esperamos conquistar a vitória e aplicar nossas ideias da forma desejada".

Sobre as pressões, ele esclareceu: "A pressão sempre existe, seja quando enfrentamos seleções fortes ou não, e ela está presente nos treinos e nas partidas. Trabalhamos para conquistar a vitória, reforçar nossas capacidades e melhorar nosso desempenho para alcançar o objetivo almejado".

Sousa falou sobre a presença do público, dizendo: "É maravilhoso ter uma grande torcida nos apoiando, e com certeza a torcida iraquiana comparecerá para apoiar sua seleção, mas trabalharemos para apresentar o nosso melhor".

O técnico do Kuwait acrescentou: "Trabalhamos para elevar nosso nível físico e técnico, especialmente porque a seleção iraquiana conta com jogadores que atuam fora do país, e por isso temos consciência do tamanho do desafio que nos espera".









Por sua vez, Nasser Faleh, jogador da seleção do Kuwait, afirmou que sua equipe está pronta para o confronto, indicando que os jogadores buscam corrigir os erros da partida anterior e conquistar a primeira vitória no torneio.

O jogador da seleção do Kuwait disse durante a coletiva de imprensa: "Nossa preparação é boa para a partida contra o Iraque, e trabalhamos para corrigir os erros e nos prepararmos da forma desejada, buscando conquistar os três pontos".

E concluiu: "É natural enfrentarmos pressões como jogadores, e apresentamos o nível desejado na partida anterior, mas não tivemos êxito em conquistar o resultado, e trabalharemos para alegrar as torcidas kuwaitianas".

Os regulamentos do torneio determinam a classificação dos primeiros e segundos colocados de cada grupo para as semifinais, em que o líder do Grupo 1 enfrenta o vice do Grupo 2, enquanto o líder do Grupo 2 enfrenta o vice do Grupo 1.

Os vencedores dos dois confrontos das semifinais se classificam para a partida final, marcada para o dia 6 de outubro de 2026, para definir o campeão da vigésima sétima edição da Copa do Golfo Arábico.