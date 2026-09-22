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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Após a data Fifa: jogador do Real Madrid diante de um momento que pode mudar tudo

Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
Espanha
Brasil
Costa do Marfim

O assunto passou dos limites

Todas as atenções dentro do Real Madrid estão voltadas para Vinícius Júnior, em meio à crescente polêmica sobre seu desempenho desde o início da temporada, que atingiu o auge durante o clássico de Madri contra o Atlético, depois de o jogador ter tido uma atuação decepcionante na derrota de sua equipe por 2 a 1 no estádio Metropolitano.

Essa derrota levantou questionamentos sobre o futuro de Vinícius no time titular, especialmente com a aproximação do período de pausa para as seleções e a presença de Diomandé entre as opções capazes de disputar sua posição.

Segundo a rádio "Cadena SER", vários companheiros de Vinícius esperavam sua saída do Real Madrid durante a janela de transferências de verão, em meio ao impasse nas negociações para a renovação de seu contrato, além do interesse do Arsenal em contratá-lo e apresentá-lo como uma das principais estrelas da Premier League.

A rádio esclareceu que os companheiros do jogador estavam convencidos de que sua transferência para o Arsenal se concretizaria, mas o negócio acabou não se completando.

De acordo com o relato, prevalece no vestiário do Real Madrid a crença de que Vinícius não deixou efetivamente o clube, mas se afastou dele mentalmente.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
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Villarreal
VIL

Apesar de os companheiros continuarem a estimá-lo dentro do time, a queda de seu desempenho em campo aumenta a pressão ao seu redor, sobretudo diante da dificuldade de recuperar a confiança da torcida do Santiago Bernabéu, que espera dele um rendimento à altura de seu status e do papel que desempenhou com o clube ao longo dos últimos anos.

Com a aproximação do período de pausa para as seleções, as atenções se voltam para a decisão que José Mourinho tomará em relação a Vinícius, diante da disputa esperada por sua posição. Assim, o retorno do ponta brasileiro ao time titular se tornará um dos principais assuntos a serem acompanhados na retomada das competições.

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