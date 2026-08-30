Após a chegada de Jesus, Barcelona muda seus planos na negociação por Álvarez

O Barcelona está muito perto de fechar a contratação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, por 10 milhões de euros, em uma negociação rápida que recebeu a aprovação do técnico Hansi Flick.

O Barcelona poderá iniciar sua participação na Liga dos Campeões da Europa diante do Feyenoord com um novo centroavante de ofício, já que a equipe conseguirá a peça de que mais precisava, após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

O jornal "Sport" informou que a chegada de Jesus ao Barcelona não significa o fechamento do caminho que o clube começou a trilhar há várias semanas, que consiste na tentativa de contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

O Barcelona reconhece que a postura adotada pelo Atlético de Madrid torna impossível concluir a negociação antes do fechamento da atual janela de transferências e, por isso, o clube catalão decidiu adiar suas movimentações.

O objetivo é tentar novamente em janeiro que vem, quando o mercado de transferências de inverno for aberto, pois as circunstâncias podem ser diferentes naquele momento.

Diante da intransigência do Atlético, o Barcelona decidiu não aumentar ainda mais a pressão sobre a situação durante a etapa final do mercado de transferências.

Mas há uma diferença entre recuar agora e desistir definitivamente da negociação, pois Julián Álvarez continua sendo um alvo prioritário para o projeto do Barcelona, e o clube deseja manter a porta aberta durante os próximos meses.

O Barcelona entende que quatro meses podem mudar o cenário de forma significativa, e a situação esportiva do Atlético de Madrid, a relação entre Julián e a torcida da equipe madrilenha e, acima de tudo, o desejo do próprio jogador serão fatores decisivos para saber se haverá a possibilidade de reabrir o caso em janeiro que vem.

Ao que tudo indica, o mês de janeiro já se tornou a próxima oportunidade para saber se o muro que o Atlético de Madrid construiu continuará com a mesma solidez impenetrável, ou se a passagem dos meses acabará abrindo um caminho para a realização do desejo do Barcelona.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora