Endrick finalmente quebrou o silêncio, poucos dias após a decepção do Brasil, que foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final ao perder para a Noruega por 2 a 1.

O jovem atacante entrou como reserva no segundo tempo, mas não conseguiu mudar o rumo da partida e ainda desperdiçou uma chance clara.

Isso foi uma grande decepção para o jogador de 19 anos, que se esforçou muito nos últimos meses pelo Olympique de Lyon para convencer Carlo Ancelotti a incluí-lo na convocação da Seleção Brasileira. Apesar de ter sido incluído na lista final, Endrick não teve um papel de destaque com a Seleção durante o torneio e esperou vários dias antes de se manifestar publicamente.

Em uma mensagem publicada em sua conta no Instagram, Endrick disse: “Ainda tenho dificuldade em imaginar como consolar a todos da maneira que gostaria, mas sei que tenho muito a agradecer... a Deus por esta oportunidade; à minha família pelo amor e apoio; e a todos os brasileiros pelo incentivo e apoio”.

E continuou: “O orgulho que sentimos pela nossa história e a esperança de conquistar o maior título mais uma vez continuarão me guiando todos os dias, e darei o meu melhor todos os dias para garantir que voltemos unidos e mais fortes do que nunca”.







