Denzel Dumfries venceu a disputa pela lateral direita a seu favor diante de Trent Alexander-Arnold, depois de começar como titular em cinco das seis primeiras partidas do Real Madrid nesta temporada, confirmando sem alarde que é a primeira opção de José Mourinho para ocupar o lado direito da defesa, em uma vantagem que, no momento, não parece passível de discussão.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Arnold, que chegou ao Real Madrid vindo do Liverpool na temporada passada, começou como titular na lateral em apenas uma partida.

A isso se soma a aparição de Arnold diante da Inter, quando Mourinho decidiu utilizá-lo na posição de volante, função em que o jogador inglês pode explorar sua capacidade destacada de finalização e suas qualidades para iniciar a construção do jogo, apesar de suas dificuldades diante da equipe italiana.

Mourinho valorizou seu esforço, mas essa variedade de posições reflete as dúvidas existentes atualmente sobre o quanto ele se encaixa para ocupar a posição de defensor.

A segurança que Mourinho procura

Mourinho prefere no momento a força ofensiva, física e a solidez defensiva que Dumfries possui.

O jogador holandês se destaca por ser mais organizado sem a bola, forte nos duelos, e por possuir capacidades físicas que se ajustam perfeitamente à ideia de montar uma equipe forte e rápida que o treinador português busca formar.

Trent possui melhor pé, além de oferecer diferentes soluções ofensivas. Sua capacidade de passe longo e sua precisão no envio das bolas alcançam níveis que apenas um pequeno número de laterais possui, mas ele sempre sofreu mais no aspecto defensivo.

Mourinho não quer fazer concessões em uma zona extremamente sensível e, por isso, preferiu no início da temporada apostar na confiabilidade de Dumfries.

Por outro lado, o jogador inglês não conseguiu se adaptar completamente à capital espanhola até agora, já que sua primeira temporada com a camisa branca foi difícil e registrou vários problemas físicos que o impediram de alcançar a continuidade.

A falta de ritmo em suas participações e seu papel na equipe acabaram afetando-o, levando-o a ficar de fora da Copa do Mundo. Ele começou a nova temporada com o objetivo de recuperar seu espaço, mas encontrou diante de si um Dumfries muito mais sólido.

Um dono claro do flanco direito

A disputa pela posição de lateral direito não apresenta o mesmo rodízio existente no lado esquerdo, onde, naquele lado, Carreras continua tendo oportunidades como titular apesar da contratação de Cucurella, enquanto Mourinho distribuiu mais os minutos.

Já no lado direito, Dumfries começou à frente de Trent por certa margem e se tornou o dono da posição.

Esta semana, com a disputa de duas partidas seguidas, pode trazer novos indicativos, mas a tendência parece sempre clara.

É certo que Dumfries começará como titular diante do Atlético, em uma partida do mais alto grau de dificuldade, na qual Mourinho apostará em sua solidez defensiva.

A questão permanece relacionada ao que ele fará diante do Elche, um adversário menos difícil no papel, e diante do qual pode decidir fazer algumas mudanças.

Essa partida parece uma possível oportunidade para Trent, embora Dumfries, mesmo nesse cenário, tenha vantagem de acordo com as estatísticas, pois o jogador holandês conquistou a confiança de Mourinho, e a posição de lateral direito, no momento, tornou-se claramente sua.



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