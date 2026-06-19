Após 5 anos... Uma mudança inesperada na arbitragem do futebol saudita

A próxima temporada do futebol saudita testemunhará uma mudança inesperada no âmbito da arbitragem, após um período de estabilidade que se estendeu por cerca de cinco anos completos.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o uzbeque Farhad Abdullah, diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Saudita de Futebol, encerrou sua trajetória no futebol saudita, após cinco anos no cargo.

O jornal explicou que Farhad se despediu de seus colegas do Departamento de Arbitragem por meio de uma mensagem de voz e entregou à Federação Saudita um relatório técnico detalhado sobre todos os árbitros, que incluía avaliações abrangentes e observações técnicas específicas.

O uzbeque assumiu a direção do Departamento de Arbitragem da Federação Saudita de Futebol há cinco anos, mais precisamente em 2021, período em que trabalhou no desenvolvimento da arbitragem saudita por meio de diversos cursos e palestras técnicas.

As próximas horas trarão novos desdobramentos sobre a identidade da pessoa que assumirá a direção da Comissão de Arbitragem da Federação Saudita, sucedendo Farhad Abdullah, que, por sua vez, sucedeu o suíço Manuel Navarro.

Vale lembrar que a última temporada foi marcada por grande polêmica em relação ao desempenho dos árbitros em várias partidas, em meio a acusações da torcida do Al-Ahli de que haveria favoritismo em favor do Al-Nassr e de seu astro português Cristiano Ronaldo para a conquista do título.

O Al-Nassr reconquistou o título da Liga Roshen após sete anos de ausência, sendo este o primeiro título oficial na trajetória de Ronaldo com o “Al-Alamy” desde que se transferiu para o clube em janeiro de 2023, após rescindir seu contrato com o Manchester United.