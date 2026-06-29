Após 44 anos... Guimarães quebra o silêncio e dá nova vida à façanha de Zico

O brasileiro Bruno Guimarães escreveu seu nome com letras de ouro nos anais da Copa do Mundo, depois de liderar a seleção de seu país a uma vitória dramática sobre o Japão, na noite de segunda-feira, no estádio de Houston, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira conseguiu reverter o placar, passando de um gol atrás para uma emocionante vitória por 2 a 1, após marcar o gol da vitória aos seis minutos do tempo de acréscimo, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final após uma das partidas mais emocionantes do torneio.

Com o abrandamento da pressão alta imposta pela seleção japonesa, surgiram grandes espaços na defesa adversária, já que seus jogadores tiveram dificuldade em manter a posse de bola por longos períodos devido ao cansaço físico, o que deu ao Brasil uma clara vantagem no controle do segundo tempo.

A seleção da “Samba” aproveitou essa queda para lançar ataques contínuos, contando com cruzamentos e jogadas rápidas, enquanto Bruno Guimarães foi o grande protagonista ao romper o bloco defensivo japonês com grande habilidade, antes de dar um passe decisivo para Gabriel Martinelli, que marcou o gol da vitória.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, Bruno Guimarães se tornou o primeiro jogador brasileiro a dar quatro assistências em uma única edição da Copa do Mundo desde o lendário Zico, que alcançou o mesmo número na Copa do Mundo de 1982.

A rede acrescentou que os jogadores brasileiros com mais assistências em uma única edição da Copa do Mundo nos últimos 60 anos são: “Pelé: 6 assistências na Copa do Mundo de 1970; Tostão: 4 assistências na Copa do Mundo de 1970; Zico: 4 assistências na Copa do Mundo de 1982, Bruno Guimarães: 4 assistências na Copa do Mundo de 2026”.

Com isso, Jimarães se juntou à lista de lendas do futebol brasileiro, depois de igualar o feito de Zico e se aproximar do recorde histórico que Pelé ainda detém há mais de meio século.