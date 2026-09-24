O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, está aproveitando a pausa para os jogos das seleções para permitir que o time relaxe após a derrota no dérbi de Madri no estádio Metropolitano, e trabalha na elaboração de um plano individual para cada jogador, com foco na próxima etapa.

Clarear a mente e se preparar para o futuro: esse é o lema de Valdebebas durante este longo período de folga. Mourinho quer aproveitar as próximas duas semanas para atingir dois objetivos: permitir que seus jogadores relaxem após a derrota diante do Atlético de Madrid e, ao mesmo tempo, iniciar as preparações individuais para o que está por vir, segundo informou o jornal "Marca".

Por isso, não haverá um programa de treinamento único em Valdebebas, e cada jogador seguirá seu próprio programa de acordo com suas necessidades individuais.

O treinador português já havia concordado em conceder aos jogadores quatro dias de descanso após o dérbi, mesmo antes da derrota diante do Atlético de Madrid. Os jogadores voltarão amanhã, sexta-feira, e então iniciarão um programa de treinamento desenhado especialmente para eles, com o objetivo de tornar esse período de descanso proveitoso.

Alguns terão mais descanso, enquanto outros continuarão a treinar, e outros ainda aproveitarão essas duas semanas para realizar treinos específicos que não conseguiram completar durante a pré-temporada.

Entre os jogadores que permanecem no Real Madrid estão: Courtois, Lunin, Asensio, Militão, Carreras, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Thiago e Rodrygo.

Nem todos seguirão o mesmo cronograma ou a mesma carga de trabalho. A comissão técnica vai desenhar sessões de treinamento e dias individuais conforme a necessidade de cada jogador. Não se trata apenas de descanso, mas de aproveitar esse período para a preparação ideal para a próxima etapa.

A situação será diferente para os jogadores lesionados. Militão, Rodrygo e Mendy terão de continuar comparecendo a Valdebebas ao longo da semana para completar seus programas de recuperação. Para eles, não há espaço para descanso, pois o objetivo é aproveitar cada dia para melhorar sua condição física.

Segundo o mesmo jornal, Valverde também passará por sessões de treinamento específicas durante esse período. Já Asensio será submetido a exames, aproveitando essa fase para definir se passará ou não por uma cirurgia, com base na evolução de sua lesão no osso da perna.

O caso de Tchouaméni é de grande importância, pois o meio-campista francês terá agora a oportunidade de completar parte dos treinos de pré-temporada que não conseguiu realizar, numa tentativa de recuperar seus melhores níveis.

O problema de Mourinho é que essa tarefa será limitada: uma boa parte de seu elenco estará longe de Valdebebas, já que quinze jogadores do Real Madrid foram convocados por suas seleções nacionais para disputar partidas internacionais entre os meses de setembro e outubro.

Mourinho terá duas semanas com um elenco desfalcado, mas está determinado a aproveitar esse período da melhor maneira possível. O objetivo não se limita a fazer com que os jogadores lesionados recuperem a plena forma física ou a conceder descanso a quem precisa, mas inclui também construir o time que disputará as próximas partidas. Contribuirão para esse trabalho vários jogadores da equipe de base, que terão mais uma oportunidade com o time principal.

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