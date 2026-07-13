Após 32 anos... Um evento raro agita a final da Copa do Mundo de 2026

A rede internacional “Opta” revelou um dado raro sobre a Copa do Mundo de 2026, depois que a lista das seleções classificadas para as semifinais incluiu as quatro primeiras colocadas no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

De acordo com o ranking atual, a França ocupa o primeiro lugar mundial, seguida pela Argentina em segundo, pela Espanha em terceiro e pela Inglaterra em quarto, o que fará com que o torneio testemunhe um evento excepcional que não ocorria desde o início da adoção do ranking oficial da FIFA, em 1994.

As partidas das semifinais reunirão a França e a Espanha em um confronto europeu acirrado, enquanto a Argentina enfrentará a Inglaterra em uma das partidas mais emocionantes da Copa do Mundo, tanto do ponto de vista histórico quanto da torcida.

Esse número reflete o grau de domínio que as grandes seleções impuseram nesta edição da Copa do Mundo, já que nenhuma surpresa conseguiu chegar às semifinais, ao contrário do que ocorreu em edições anteriores, nas quais seleções fora do círculo dos favoritos chegaram às fases finais.

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Os observadores consideram que a presença das quatro melhores seleções do mundo nas semifinais confere ao torneio um caráter excepcional e faz com que o caminho para o título passe pelas seleções mais fortes no papel, o que aumenta a expectativa para os dois confrontos decisivos antes da tão esperada final.