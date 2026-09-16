Após 24 horas: "hat-trick" de Raphinha tira Mbappé da liderança dos artilheiros

O brasileiro Raphinha, atacante do Barcelona, não ficou muito tempo longe da artilharia do Campeonato Espanhol, recuperando sua posição apenas 24 horas depois de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, ter chegado ao topo.

Raphinha marcou 3 gols, um "hat-trick", para o Barcelona contra o Racing Santander, na partida disputada na noite desta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O astro brasileiro elevou seu total na competição nesta temporada para 9 gols, retomando a liderança da artilharia com uma vantagem de dois gols sobre Mbappé, que marcou seu sétimo gol na noite de ontem, terça-feira, contra o Elche.

Os gols de Raphinha foram assim distribuídos: 3 contra o Racing, dois diante de Elche e Rayo Vallecano, e um gol contra Athletic Bilbao e Valencia, enquanto não balançou as redes diante do Levante.